1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Kasım 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
1 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
14:30
Benevento - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Strommen - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Frosinone - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Lecce - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Monza - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Reggina - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Spal - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Ternana - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:00
Alcorcon - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:30
UTA Arad - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20:00
Giresunspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
M.Başakşehir - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Bursaspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
20:00
Adanaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:00
Istra 1961 - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Asane - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ham Kam - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Jerv - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ranheim - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sandnes - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sogndal - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Parma - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Pisa - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Pordenone - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:15
Tenerife - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
20:30
Rayo Vallecano - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:30
Koge - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Ionikos - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Degerfors - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Halmstads - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Mjallby - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Eskilstuna United - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Gais - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Odense - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Rapid Bükreş - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Braga - Portimonense
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Santa Cruz - Tomayapo
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Aalesund - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Ajax - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:15
Maribor - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:45
Bologna - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Valenciennes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:45
Sligo Rovers - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
St. Patricks - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Waterford - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Wolverhampton - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
23:00
Levante - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV