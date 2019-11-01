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  3. 1 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

1 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

13.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için özel uçakla Antalya'ya gidecek.

1 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

13.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için özel uçakla Antalya'ya gidecek.

14.00 Takımın kentte karşılanışı.

18.30 Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapıp maç saatini bekleyecek.

FENERBAHÇE

- Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

- Göztepe karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.

BASKETBOL

- THY Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris

- Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

20.00 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü - Beşiktaş

AVRUPA LİGLERİ

22.00 Dordrecht - TOP Oss (Yusuf Cihat Çelik)

22.45 Dijon - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA

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