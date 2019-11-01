1 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi
13.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için özel uçakla Antalya'ya gidecek.
SÜPER LİG
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ
13.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için özel uçakla Antalya'ya gidecek.
14.00 Takımın kentte karşılanışı.
18.30 Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapıp maç saatini bekleyecek.
FENERBAHÇE
- Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
- Göztepe karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.
BASKETBOL
- THY Euroleague
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris
- Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi
20.00 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü - Beşiktaş
AVRUPA LİGLERİ
22.00 Dordrecht - TOP Oss (Yusuf Cihat Çelik)
22.45 Dijon - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
Kaynak: DHA
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