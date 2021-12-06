1 Kasım'a kadar süre tanınmıştı! Koronavirüs aşısı olmayan 200'e yakın sağlık çalışanı kovuldu Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan bir hastanede 200'e yakın sağlık personeli belirtilen süre zarfından koronavirüs aşısı olmadıkları için kovuldu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaleti Boston şehrinde bulunan UMass Memorial Health Hastanesi bünyesinde çalışan 200'e yakın personelin görevine, 1 Kasım'a kadar koronavirüs aşısı olmaları konusunda yapılan açıklamaya uymadıkları gerekçesiyle son verildi. AŞI OLMAKTA DİRENEN YÜZDE 2'LİK KESİM İKNA EDİLEMEDİ Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi. Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti. Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti. Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor. Berkem Temizel Gece Editörü