1 kg süzme peynir 79 TL, tereyağı 135 TL! O markette indirim başladı: Bu fiyatları kaçıran pişman olur

BİM, her hafta olduğu gibi yine müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyor. 2 Mayıs tarihinden itibaren raflarda yerini alacak ürünler, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlayacak. BİM'in katalogunda bu hafta laktozsuz süt, ayran, kefir, çikolatalı puding, yarım yağlı yoğurt, yarım yağlı süzme peynir, yarım yağlı tost peyniri ve tereyağı gibi birbirinden lezzetli ürünler yer alıyor.

BİM'in her hafta düzenli olarak yayınladığı katalog, tüketicilere gelecek hafta raflarda yer alacak ürünleri önceden görmelerine ve planlamalarını yapmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede müşteriler, ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri önceden seçip, indirimleri kaçırmadan alabiliyorlar.

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BİM, uygun fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin gönlünde taht kurarken, kaliteli ürünleri de aynı çatı altında sunmayı ihmal etmiyor. Bu hafta da raflardaki yerini alacak ürünler arasında, sağlıklı yaşam için tercih edilen laktozsuz süt, fermente süt ürünleri olan ayran ve kefir, tatlı krizlerine çözüm sunan çikolatalı puding, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri yarım yağlı yoğurt, yarım yağlı süzme peynir ve yarım yağlı tost peyniri gibi ürünler yer alıyor. Tereyağı da bu hafta indirimli olarak müşterilere sunulacak lezzetler arasında.

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BİM'in müşterilerine sunduğu indirimler, tüketicilerin bütçelerine rahat bir nefes aldırırken, kaliteli ürünleri de uygun fiyatlarla sunarak hem lezzet hem de ekonomik açıdan avantaj sağlıyor. Bu hafta da BİM'in indirimli ürünleri arasında yer alan ürünlerle, müşteriler lezzetli ve ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar.

2 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU



