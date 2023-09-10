1 kişinin öldüğü ve 36 kişinin yaralandığı kazanın sebebi anız yangını

Edirne-Kırklareli yolunda meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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1 kişinin öldüğü ve 36 kişinin yaralandığı kazanın sebebi anız yangını

Edirne-Kırklareli yolunda meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, kazanın sebebinin ise yolun kenarında çıkan yangın olduğu öğrenildi.

Edirne'deki feci kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan hemen önce kazanın meydana geldiği alanda anız yangını çıktığı, etrafın ve yolun dumanlarla kaplandığı gözlendi. Dumanların arasında ilerlemeye çalışan araçlar arasında ise zincirleme kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Dumanların etrafa yayılmasının ardından yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçların birinde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgeye gelerek yetkililerden son durum ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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