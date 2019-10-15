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  3. 1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede (2)

1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede (2)

Kayseri'de, önceki gece meydana gelen yol verme kavgasında Tercan Ulutekin'in 11 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Emre G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede (2)

1 TUTUKLAMA

Kayseri'de, önceki gece meydana gelen yol verme kavgasında Tercan Ulutekin'in 11 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Emre G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler O.K ve B.C ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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