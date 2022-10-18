1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar?

Elektriğin birim fiyatına gelen zammın ardından 1 kWh elektriğin fiyatı da değişime uğradı. Bu kapsamda vatandaşlar da 1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyorlar.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar?

Sene başında geçilen kademeli elektrik tarifesi kapsamında mesken aboneleri için aylık 240 kWh'e kadar olan tüketim miktarı elektriğe gelen zammın ardından yeniden değişme uğradı. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında 1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar? sorularına yanıt aramaya başladı.

1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar?

1 KWH ELEKTRİK KAÇ TL 2022 ?

1 kWH elektrik Ekim ayında elektriğe gelen zammın ardından mesken abonelerinde 1.98 TL/kWh oldu. Kademeli tarife kapsamındaki 240 kWh sınırının aşılması durumunda 1 kWH elektriğin birim fiyatı 2,60 TL olarak uygulanmaktadır.

İşyeri aboneleri için 900 kWh'e kadar olan tüketim miktarının birim fiyatı fiyat 3.27 TL/kWh iken aylık 900 kWh'in üstündeki tüketim için fiyat 4.45 TL/kWh'tir.

1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar?

1 KİLOVAT ELEKTRİK FİYATI, ÜCRETİ NE KADAR?

1 kilovat elektrik 240 kWh'nin altındaki tüketimlerde 1.98 TL'dir. Kademeli tarife aşılırsa fiyat 2,60 TL olur.

1 kilovat elektrik işyerleri için kademeli tarife aşılmazsa 3.27 TL, aşılırsa fiyat 4.45 TL/kWh'tir.

1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar?

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