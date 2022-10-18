Sene başında geçilen kademeli elektrik tarifesi kapsamında mesken aboneleri için aylık 240 kWh'e kadar olan tüketim miktarı elektriğe gelen zammın ardından yeniden değişme uğradı. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında 1 kWh elektrik kaç TL 2022 ? 1 kilovat elektrik fiyatı, ücreti ne kadar? sorularına yanıt aramaya başladı.

1 KWH ELEKTRİK KAÇ TL 2022 ?

1 kWH elektrik Ekim ayında elektriğe gelen zammın ardından mesken abonelerinde 1.98 TL/kWh oldu. Kademeli tarife kapsamındaki 240 kWh sınırının aşılması durumunda 1 kWH elektriğin birim fiyatı 2,60 TL olarak uygulanmaktadır.

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İşyeri aboneleri için 900 kWh'e kadar olan tüketim miktarının birim fiyatı fiyat 3.27 TL/kWh iken aylık 900 kWh'in üstündeki tüketim için fiyat 4.45 TL/kWh'tir.

1 KİLOVAT ELEKTRİK FİYATI, ÜCRETİ NE KADAR?

1 kilovat elektrik 240 kWh'nin altındaki tüketimlerde 1.98 TL'dir. Kademeli tarife aşılırsa fiyat 2,60 TL olur.

1 kilovat elektrik işyerleri için kademeli tarife aşılmazsa 3.27 TL, aşılırsa fiyat 4.45 TL/kWh'tir.