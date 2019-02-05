1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak seçildi
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.
Mustafa Temel Bozbağ'ın görevini bırakması üzerine olağan üstü yapılan genel kurulda başkanlığa oy birliğiyle Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.
Murat Sancak, "Hayırlısı olsun Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. İyi anılarak iyi işler ypama gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: İHA
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