1 lira 35 kuruş için! Gündüz vakti, sokağın ortasında...
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir cani sokak ortasında, dilenen bir dilenciyi sırf 1 lira 35 kuruş için sokak ortasında acımadan katletti.
Dünya bunu konuşuyor. Bir dilenci, para dilendiği biri tarafından katledildi.
Niteroi kentinde cumartesi günü yaşanan olayın dehşet verici görüntüleri, bir Brezilya kanalında yayınlandı.
Aderbal Ramos de Castro adlı zanlı, belinden silahını çıkararak, adının Zilda Henrique dos Santos Leandro olduğu belirlenen evsiz kadını güpegündüz öldürdü.
1 lira 35 kuruş için
Soğukkanlı katil, evsizler arasında ‘Neia’ olarak tanınan kadını vurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.
31 yaşındaki talihsiz dilencinin yardımına civarda bulunan bir kişinin koştuğu ve yoldan geçen bir otomobili durdurmaya çalıştığı da görüntülere yansıyor.
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