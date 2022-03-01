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1 Mart 2022 İSKİ Beykoz su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İSKİ yaptığı açıklama ile İstanbul'da su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bölgesel olarak yapılan bu kesintilerde Beykoz'un da yer aldığı belirtildi. Bu doğrultuda binlerce kişiyi yakından ilgilendiren kesinti hakkında sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? Soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

1 Mart 2022 İSKİ Beykoz su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde su kesintisi yaşanacağını açıklayan İSKİ, binlerce kişiyi meraklandırdı. Halkın zor saatler geçirmesine neden olan su kesintisiyle ilgili olarak 1 Mart 2022 tarihi işaret edildi. Peki Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? İşte İSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre İSKİ Beykoz su kesintisinin detayları...

1 MART İSKİ BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımının yapılacağını açıklayan İSKİ, 1 Mart 2022 Salı gününde bazı ilçelerin belirli bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Yapılan duyuruda kesinti yaşanacak ilçeler arasında Beykoz da yer alıyor. İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasına göre Beykoz İlçesi'nde yer alan Yeni Mahalle’nin bir kısmında kesinti yaşanacağı ifade edildi.

1 Mart 2022 İSKİ Beykoz su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yapılan bu su kesintinin bazı ilçelerde 1 Mart 2022'de yaşanırken bazı ilçelerde ise 2 Mart 2022 gününde de olmasının planlandığı açıklandı. Buna göre Beykoz'da 1 Mart 2022 Salı günü sular kesik olacak. 18 saat sürecek olan bu kesintinin 2 Mart 2022 Çarşamba günü erken saatlerinde sona ereceği ve suların yeniden akacağı belirtildi.

1 Mart 2022 İSKİ Beykoz su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTER?

Beykoz İlçesi'nde Yeni Mahalle’nin bir kısmında yaşanacak olan su kesintisi 1 Mart 2022 Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. İSKİ tarafından 18 saat süreceği açıklanan su kesintisi 2 Mart 2022 Salı günü saat 03.00'da sona erecek. Bu süreler genellikle yaklaşık olarak verildiği için saatler az da olsa değişkenlik gösterebilir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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