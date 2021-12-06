1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

19:30

Aluminij - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

PSG - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

20:30

Trabzonspor - Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

20:30

Benevento - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Brescia - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Ternana - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:15

Peterborough - Manchester City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:30

Arbroath - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:30

Cove Rangers - Queen of South

İskoçya Challenge Cup Yarı Final

S Sport Plus,

22:30

Crystal Palace - Stoke

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30

Alessandria - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:45

Burnley - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:45

Union Berlin - St. Pauli

Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Spor Smart, Bilyoner TV

22:45

Cardiff City - Derby County

İngiltere Championship

Bilyoner TV

22:55

Middlesbrough - Tottenham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

23:00

Manchester Utd - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

23:00

Milan - Inter

İtalya Kupası Yarı Final

TRT Spor, Bilyoner TV

23:00

Nice - Versailles

Fransa Kupası Yarı Final

Bein Sports 4