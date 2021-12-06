1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
1 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
19:30
Aluminij - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
PSG - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV
20:30
Trabzonspor - Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final
A Spor
20:30
Benevento - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Brescia - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Ternana - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:15
Peterborough - Manchester City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:30
Arbroath - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:30
Cove Rangers - Queen of South
İskoçya Challenge Cup Yarı Final
S Sport Plus,
22:30
Crystal Palace - Stoke
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:30
Alessandria - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Burnley - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Union Berlin - St. Pauli
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Spor Smart, Bilyoner TV
22:45
Cardiff City - Derby County
İngiltere Championship
Bilyoner TV
22:55
Middlesbrough - Tottenham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
23:00
Manchester Utd - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV
23:00
Milan - Inter
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV
23:00
Nice - Versailles
Fransa Kupası Yarı Final
Bein Sports 4