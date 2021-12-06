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  3. 1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

19:30
Aluminij - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
PSG - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV

20:30
Trabzonspor - Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final
A Spor

20:30
Benevento - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Brescia - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Ternana - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00
FC Emmen - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:15
Peterborough - Manchester City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:30
Arbroath - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV

22:30
Cove Rangers - Queen of South
İskoçya Challenge Cup Yarı Final
S Sport Plus, 

22:30
Crystal Palace - Stoke
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30
Alessandria - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:45
Burnley - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus  

22:45
Union Berlin - St. Pauli
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Spor Smart, Bilyoner TV

22:45
Cardiff City - Derby County
İngiltere Championship
Bilyoner TV

22:55
Middlesbrough - Tottenham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

23:00
Manchester Utd - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV

23:00
Milan - Inter
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV

23:00
Nice - Versailles
Fransa Kupası Yarı Final
Bein Sports 4

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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