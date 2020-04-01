1 Nisan bugün hangi diziler var? |1 Nisan Çarşamba yayın akışı

1 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

1 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

​

1 Nisan Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 KURULUŞ OSMAN

00.20 SON DURAK

​

1 Nisan Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 KİMLİK HIRSIZI

22.15 KİMLİK HIRSIZI

00.30 DRONE SAVAŞLARI

​

1 Nisan Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 ERKENCİ KUŞ

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 TV'de İlk! JET SOSYETE

23.45 GÜZEL KÖYLÜ

02.30 KİRALIK AŞK

​

1 Nisan Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 ZEMHERİ

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 SAKAR ŞAKİR

21.45 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TKR

00.15 SAKAR ŞAKİR

​

1 Nisan Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 YASAK ELMA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 ÖĞRETMEN

23.30 İLK BULUŞMA

​

1 Nisan Çarşamba TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

12.45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

21:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

​

1 Nisan Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15.15 İncir Ağacı

17:015 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

23.50 Payitaht "Abdülhamid"