1 Nisan bugün hangi diziler var? |1 Nisan Çarşamba yayın akışı
1 Nisan Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
1 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
1 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
1 Nisan Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20.00 KURULUŞ OSMAN
00.20 SON DURAK
1 Nisan Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 KİMLİK HIRSIZI
22.15 KİMLİK HIRSIZI
00.30 DRONE SAVAŞLARI
1 Nisan Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 KİRALIK AŞK
13:30 ERKENCİ KUŞ
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 TV'de İlk! JET SOSYETE
23.45 GÜZEL KÖYLÜ
02.30 KİRALIK AŞK
1 Nisan Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 ZEMHERİ
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 SAKAR ŞAKİR
21.45 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TKR
00.15 SAKAR ŞAKİR
1 Nisan Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 YASAK ELMA
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 ÖĞRETMEN
23.30 İLK BULUŞMA
1 Nisan Çarşamba TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
12.45 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
21:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
1 Nisan Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15.15 İncir Ağacı
17:015 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
23.50 Payitaht "Abdülhamid"
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