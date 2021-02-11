1 Mart okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında azalma sağlanamıyor. 25 Şubat Türkiye Koronavirüs Tablosu'na bakıldığında 9 binin üzerinde vaka sayısı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 10 Şubat günü yaptığı açıklamada mutasyonlu virüs vakalarında artış olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından öğrenci ve velileri okullar için yeniden erteleme olup olmayacağını merak ediyor. İşte yanıtları...

1 MART OKULLARIN AÇILMASI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamada, ''1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." ifadelerini kullandı .

ARA TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bittti, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü köy okulları ve anaokullarında ikinci dönem yüz yüze başladı. Diğer sınıflar ise derslerine 15 Şubat itibariyle uzaktan eğitim şeklinde başladı.

OKULLAR NE ZAMAN, NASIL AÇILACAK?

15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başladı.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılması planlanıyordu.

Aynı zamanda Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyordu.

Ancak MEB, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.

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