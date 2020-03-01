1 Mart Pazar DHA Spor Gündemi
17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
SÜPER LİG
13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
TFF 1. LİG
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Göz Menemenspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Bursaspor
16.30 İstanbulspor - Adanaspor
19.00 Altay - Altınordu
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor (Şahinbey)
15.15 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka (Ankara)
17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
CİMNASTİK
- Mersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.30 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)
15.30 Union Berlin - Wolfsburg (Yunus Mallı)
16.30 PSV Eindhoven - Feyenoord (Orkun Kökçü, Oğuzhan Özyakup)
17.00 Sassuolo - Brescia (Mert Müldür)
17.00 Nantes - Lille (Zeki Çelik)
18.00 Deportivo La Coruna - Lugo (Emre Çolak)
18.45 Sparta Rotterdam - Emmen (Kerim Frei)
20.00 Kopenhag - Aalborg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.00 Cagliari - Roma (Cengiz Ünder, Mert Çetin)
22.45 Juventus - Inter (Derby d'Italia)
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT