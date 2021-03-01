1 Mart Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

1 Mart Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

1 MART PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kireçburnu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.03.2021 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

1 MART PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 1.03.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 1.03.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜME EVLERİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BAĞLANTISI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR .

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜMEEVLERİ VE BİR KISMI

1 MART PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BORNOVA DOĞANLAR

01.03.2021 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1454 BASINDAKI VANA KAPALI 1539 DAKI CALIŞMADAN DOLAYI

DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA

01.03.2021 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4/1 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı 48 sokak civarı, 28 sokak civarı ve çarşı hattının bazı kesimlerinde 2 saat su kesintisi yaşanacaktır

DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA

01.03.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 112/1 sokakta meydana gelen anaboru arızasından dolayı hastane bölgesi ve barışkent sitesi bölgesinde 3 saat su kesintisi yaşancakltır.

KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK

01.03.2021 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ATATÜRK BLV. İLE BAHRİYE ÜÇOK BLV. KAVŞAĞINDAKİ SAYAÇ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE KAPALI

KONAK ATİLLA, ALTINTAŞ, BARBAROS, GÜNEŞLİ

01.03.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EŞREFPAŞA CAD NO. 264 İÇİN

NARLIDERE SAHİLEVLERİ

01.03.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Vana Arızası mustaf sayil bulvarı yıldırım sok çalışmadan vana kapandı

ÖDEMİŞ ÜÇKONAK, CEVİZALAN, BUCAK, SEYREKLİ, KARAKOVA

01.03.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÜÇKONAK, CEVİZALAN, BUCAK, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

SELÇUK ATATÜRK

01.03.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ATATÜRK MAH PAMUCAK MEVKİİ VE KOLLARI