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1 Mart Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

1 Mart Pazartesi günü yapılacak planlı su kesintileri, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın Kanalizasyon ve Sular İdaresi resmi web sayfalarında düzenli olarak paylaşılıyor. Bu kapsamda biz de haberimizde 1 Mart Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU konularına yer verdik.

1 Mart Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

1 Mart Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

1 MART PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kireçburnu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.03.2021 09:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

1 MART PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

  • BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 1.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.03.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜME EVLERİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BAĞLANTISI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR .
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜMEEVLERİ VE BİR KISMI

1 MART PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

  • BORNOVA    DOĞANLAR    

01.03.2021 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    Branşman Arızası    1454 BASINDAKI VANA KAPALI 1539 DAKI CALIŞMADAN DOLAYI

  • DİKİLİ    GAZİPAŞA, İSMETPAŞA    

01.03.2021 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    4/1 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı 48 sokak civarı, 28 sokak civarı ve çarşı hattının bazı kesimlerinde 2 saat su kesintisi yaşanacaktır

  • DİKİLİ    GAZİPAŞA, İSMETPAŞA    

01.03.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    112/1 sokakta meydana gelen anaboru arızasından dolayı hastane bölgesi ve barışkent sitesi bölgesinde 3 saat su kesintisi yaşancakltır.

  • KARŞIYAKA    BAHRİYE ÜÇOK    

01.03.2021 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    Branşman Arızası    ATATÜRK BLV. İLE BAHRİYE ÜÇOK BLV. KAVŞAĞINDAKİ SAYAÇ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE KAPALI

  • KONAK    ATİLLA, ALTINTAŞ, BARBAROS, GÜNEŞLİ  

01.03.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    EŞREFPAŞA CAD NO. 264 İÇİN

  • NARLIDERE    SAHİLEVLERİ    

01.03.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    Vana Arızası    mustaf sayil bulvarı yıldırım sok çalışmadan vana kapandı

  • ÖDEMİŞ    ÜÇKONAK, CEVİZALAN, BUCAK, SEYREKLİ, KARAKOVA    

01.03.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.    Elektrik Arızası    GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÜÇKONAK, CEVİZALAN, BUCAK, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

  • SELÇUK    ATATÜRK    

01.03.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    ATATÜRK MAH PAMUCAK MEVKİİ VE KOLLARI

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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