1 Mart Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU
1 Mart Pazartesi günü yapılacak planlı su kesintileri, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın Kanalizasyon ve Sular İdaresi resmi web sayfalarında düzenli olarak paylaşılıyor. Bu kapsamda biz de haberimizde 1 Mart Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU konularına yer verdik.
1 Mart Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...
1 MART PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kireçburnu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.03.2021 09:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
1 MART PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 1.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.03.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜME EVLERİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BAĞLANTISI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR .
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜMEEVLERİ VE BİR KISMI
1 MART PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
- BORNOVA DOĞANLAR
01.03.2021 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1454 BASINDAKI VANA KAPALI 1539 DAKI CALIŞMADAN DOLAYI
- DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA
01.03.2021 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4/1 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı 48 sokak civarı, 28 sokak civarı ve çarşı hattının bazı kesimlerinde 2 saat su kesintisi yaşanacaktır
- DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA
01.03.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 112/1 sokakta meydana gelen anaboru arızasından dolayı hastane bölgesi ve barışkent sitesi bölgesinde 3 saat su kesintisi yaşancakltır.
- KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK
01.03.2021 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ATATÜRK BLV. İLE BAHRİYE ÜÇOK BLV. KAVŞAĞINDAKİ SAYAÇ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE KAPALI
- KONAK ATİLLA, ALTINTAŞ, BARBAROS, GÜNEŞLİ
01.03.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EŞREFPAŞA CAD NO. 264 İÇİN
- NARLIDERE SAHİLEVLERİ
01.03.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Vana Arızası mustaf sayil bulvarı yıldırım sok çalışmadan vana kapandı
- ÖDEMİŞ ÜÇKONAK, CEVİZALAN, BUCAK, SEYREKLİ, KARAKOVA
01.03.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÜÇKONAK, CEVİZALAN, BUCAK, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
- SELÇUK ATATÜRK
01.03.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ATATÜRK MAH PAMUCAK MEVKİİ VE KOLLARI