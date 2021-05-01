1 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Galaksinin Koruyucuları Kanal D'de
Kanal D'nin 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında "Magazin D Cumartesi" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Galaksinin Koruyucuları" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 1 Mayıs 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Galaksinin Koruyucuları" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...
KANAL D 1 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
06.30 Geniş Aile
08.15 Set Ekstra
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.45 Hekimoğlu
16.00 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Galaksinin Koruyucuları
22.45 Star Wars: Son Jedi