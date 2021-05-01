1 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Galaksinin Koruyucuları Kanal D'de

KANAL D 1 Mayıs 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Galaksinin Koruyucuları" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...

KANAL D 1 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.45 Hekimoğlu

16.00 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Galaksinin Koruyucuları

22.45 Star Wars: Son Jedi