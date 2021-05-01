1 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

1 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Güne "Cumartesi Sürprizi" adlı magazin programı ile başlarken, akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Emine

16.15 Japon İşi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk