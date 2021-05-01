1 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 1 Mayıs 2021 Cumartesi gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" ile başlarken akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yayınlanacak.
1 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Güne "Cumartesi Sürprizi" adlı magazin programı ile başlarken, akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...
1 MAYIS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Emine
16.15 Japon İşi
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk