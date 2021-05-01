1 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da

STAR TV 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise " Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.20 Cocomelon

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 En Güzel Bölüm

14.15 Bekir Köse ile İftara Doğru

15.15 En Güzel Bölüm

15.30 Menajerimi Ara

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show