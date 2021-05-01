1 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da
1 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını sizler için derledik. Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, akşam ise "İbo Show" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..
STAR TV 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise " Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...
1 MAYIS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09.20 Cocomelon
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 En Güzel Bölüm
14.15 Bekir Köse ile İftara Doğru
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Menajerimi Ara
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show