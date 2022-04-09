1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı 1 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

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Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 1 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 1 MAYIS 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI 1 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:00

Galatasaray - Sivasspor

TFF Elit U19 Ligi GS TV 12:00

Fenerbahçe - Boluspor

TFF Elit U14 Ligi FB TV 13:15

Heerenveen - Cambuur

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 13:30

Juventus - Venezia

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 14:00

Troyes - Lille

Fransa Ligue 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV 14:00

Celtic - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Bilyoner TV 14:00

Kitchee - Vissel Kobe

AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2 14:00

Vasteraas - Örebro

İsveç Superettan Bilyoner TV 14:00

Spartak Moskova - Krylya Sovetov

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 14:30

Antwerp - St.Gilloise

Belçika Pro League Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 14:30

Fenerbahçe - Boluspor

TFF Elit U15 Ligi FB TV 15:00

Sakaryaspor - Kahramanmaraş

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

İnegölspor - Vanspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Afjet Afyonspor - Sarıyer

TFF 2. Lig Kanal 3 Afyon 15:00

Ankara Demir - Eskişehirspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Akhisarspor - Amedspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Yıldırımspor - Elazığspor

TFF 3. Lig Yayın Yok 15:00

Karşıyaka - Derince Bld.

TFF 3. Lig Yayın Yok 15:00

Elche - Osasuna

İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 15:00

Odense - Aarhus

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 15:00

Vejle - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 15:00

Jammerbugt - Koge

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 15:00

Amorebieta - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 15:00

Banga - Suduva

Litvanya A Lyga Bilyoner TV 15:00

Kırşehir Bld. - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig TRT Kürdi 15:00

Fatsa Bld. - Nevşehir Bld.

TFF 3. Lig Altaş TV Ordu 15:00

Kütahyaspor - Batman Petrol

TFF 3. Lig Kütahyaspor Facebook 15:00

Pendikspor - Pazarspor

TFF 2. Lig Pendikspor Youtube 15:00

52 Orduspor - Darıca G.Birliği

TFF 3. Lig Altaş TV Ordu 15:00

Elazığ Karakoçan - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig RTV 23 Elazığ 15:00

Fethiyespor - Edirnespor

TFF 3. Lig FRT Tv Fethiye 15:00

Yomraspor - Bitexen Düzcespor

TFF 3. Lig Kadırga TV 15:00

1461 Trabzon - Somaspor

TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK Youtube 15:00

İskenderunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

TFF 3. Lig İskenderunspor Youtube 15:00

Nazilli Bld. - Karacabey Bld.

TFF 2. Lig Nazilli Belediyespor Facebook 15:00

Kırşehir Bld. - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook 15:00

Artvin Hopa - Çatalcaspor

TFF 3. Lig Hopaspor TV Youtube 15:00

Tarsus İY - Kömürspor

TFF 2. Lig Tarsus İdman Yurdu SK Youtube 15:15

Sion - Young Boys

İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 15:30

G.A. Eagles - Vitesse

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

PSV - Willem II

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV, Vole App 15:30

Galatasaray - Ümraniyespor

TFF Elit U15 Ligi GS TV 16:00

Denizlispor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports beIN Connect 16:00

Manisa FK - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports beIN Connect 16:00

Eyüpspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports Max 2 16:00

BB Erzurumspor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports beIN Connect 16:00

Ümraniyespor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports 4 16:00

Bandırmaspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports Max 1 16:00

Menemenspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports beIN Connect 16:00

Adanaspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports beIN Connect 16:00

Ankaragücü - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports 3 16:00

Tottenham - Leicester City

İngiltere Premier Lig S Sport Plus 16:00

Everton - Chelsea

İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus 16:00

Kayserispor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 16:00

Alanyaspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 16:00

Brest - Clermont

Fransa Ligue 1 Bilyoner TV 16:00

Lorient - Reims

Fransa Ligue 1 Bilyoner TV 16:00

Monaco - Angers

Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:00

Montpellier - Metz

Fransa Ligue 1 Bilyoner TV 16:00

Milan - Fiorentina

İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 16:00

Empoli - Torino

İtalya Serie A S Sport Plus, Bilyoner TV 16:00

Degerfors - Elfsborg

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Mjallby - Helsingborg

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Orgryte - Utsiktens

İsveç Superettan Bilyoner TV 16:00

Isloch Minsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 16:00

Termalica - Plock

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 16:30

Khimki - Ufa

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 17:00

Jeonbuk - Yokohama Marinos

AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2 17:00

Randers - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 17:00

Criciuma - Novorizontino

Brezilya Serie B Bilyoner TV 17:00

Botafogo RJ - Juventude

Brezilya Serie A Bilyoner TV 17:00

Olympiakos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 17:00

Alcorcon - Girona

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 17:00

Sporting Gijon - Ibiza

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 17:00

Bohemians - Pardubice

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 17:00

Jablonec - Karvina

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 17:00

Fastav Zlin - Teplice

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 17:15

Granada - Celta Vigo

İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 17:30

Guimaraes - Santa Clara

Portekiz Liga NOS Bilyoner TV 17:30

Riteriai - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga Bilyoner TV 17:30

Basel - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 17:30

Luzern - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 17:45

Fortuna Sittard - Feyenoord

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 18:00

Osijek - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 18:05

Bordeaux - Nice

Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV 18:30

West Ham - Arsenal

İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus 18:30

Hacken - Varbergs

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Sundsvall - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Cracovia Krakow - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 18:30

Domzale - Aluminij

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 19:00

Udinese - Inter

İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 19:00

FC Midtjylland - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 19:00

Alianza Atl. - Ayacucho

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 19:00

Panathinaikos - Aris

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 19:00

Akhmat Grozny - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 19:15

Lugo - Tenerife

İspanya La Liga 2 Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 19:15

Ponferradina - Cartagena

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 19:30

Rayo Vallecano - Real Sociedad

İspanya La Liga Bilyoner TV 19:30

Anderlecht - Club Brugge

Belçika Pro League Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 20:00

Moreirense - Boavista

Portekiz Liga NOS Bilyoner TV 20:00

New York City - SJ Earthquakes

MLS Bilyoner TV 20:00

Universidad Nacional - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV 20:00

Slavia Prag - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 20:05

Lokomotiv Zagreb - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 20:30

Galatasaray - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 20:30

Göztepe - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 20:30

Brest - Arsenal Dzyarzhynsk

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 21:00

Grau - U. Deportes

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 21:00

RKC Waalwijk - Groningen

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 21:00

Slovan Bratislava - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 21:00

PAOK - AEK

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 21:15

Carlos Mannucci - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 21:15

O. Ljubljana - Bravo

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 21:45

Marsilya - Lyon

Fransa Ligue 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV 21:45

Roma - Bologna

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 22:00

Barcelona - Mallorca

İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV 22:00

Corinthians - Fortaleza

Brezilya Serie A Bilyoner TV 22:00

Coritiba - Fluminense

Brezilya Serie A Bilyoner TV 22:30

Sporting Lisbon - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV 23:00

Nashville - Philadelphia Union

MLS S Sport Plus, Bilyoner TV 23:30

Alianze Lima - FC Carlos Stein

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Haberler, Son Dakika Haberleri