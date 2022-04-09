1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...
Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 1 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...
1 MAYIS 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI
1 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
12:00
Galatasaray - Sivasspor
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
12:00
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U14 Ligi
FB TV
13:15
Heerenveen - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
13:30
Juventus - Venezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
14:00
Troyes - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:00
Celtic - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
14:00
Kitchee - Vissel Kobe
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
14:00
Vasteraas - Örebro
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Spartak Moskova - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:30
Antwerp - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U15 Ligi
FB TV
15:00
Sakaryaspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
İnegölspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Afjet Afyonspor - Sarıyer
TFF 2. Lig
Kanal 3 Afyon
15:00
Ankara Demir - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Akhisarspor - Amedspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Yıldırımspor - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Karşıyaka - Derince Bld.
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Elche - Osasuna
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Odense - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Vejle - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Jammerbugt - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Amorebieta - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
15:00
Banga - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
15:00
Kırşehir Bld. - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
15:00
Fatsa Bld. - Nevşehir Bld.
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
15:00
Kütahyaspor - Batman Petrol
TFF 3. Lig
Kütahyaspor Facebook
15:00
Pendikspor - Pazarspor
TFF 2. Lig
Pendikspor Youtube
15:00
52 Orduspor - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
15:00
Elazığ Karakoçan - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig
RTV 23 Elazığ
15:00
Fethiyespor - Edirnespor
TFF 3. Lig
FRT Tv Fethiye
15:00
Yomraspor - Bitexen Düzcespor
TFF 3. Lig
Kadırga TV
15:00
1461 Trabzon - Somaspor
TFF 2. Lig
1461 Trabzon FK Youtube
15:00
İskenderunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
TFF 3. Lig
İskenderunspor Youtube
15:00
Nazilli Bld. - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig
Nazilli Belediyespor Facebook
15:00
Kırşehir Bld. - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook
15:00
Artvin Hopa - Çatalcaspor
TFF 3. Lig
Hopaspor TV Youtube
15:00
Tarsus İY - Kömürspor
TFF 2. Lig
Tarsus İdman Yurdu SK Youtube
15:15
Sion - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
G.A. Eagles - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
PSV - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole App
15:30
Galatasaray - Ümraniyespor
TFF Elit U15 Ligi
GS TV
16:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Manisa FK - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Eyüpspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports Max 2
16:00
BB Erzurumspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Ümraniyespor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports 4
16:00
Bandırmaspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Menemenspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Adanaspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Ankaragücü - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports 3
16:00
Tottenham - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
16:00
Everton - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
16:00
Kayserispor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Alanyaspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Brest - Clermont
Fransa Ligue 1
Bilyoner TV
16:00
Lorient - Reims
Fransa Ligue 1
Bilyoner TV
16:00
Monaco - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Montpellier - Metz
Fransa Ligue 1
Bilyoner TV
16:00
Milan - Fiorentina
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00
Empoli - Torino
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
16:00
Degerfors - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Mjallby - Helsingborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Orgryte - Utsiktens
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Isloch Minsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Termalica - Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Khimki - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Jeonbuk - Yokohama Marinos
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Randers - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Criciuma - Novorizontino
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Botafogo RJ - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Olympiakos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Alcorcon - Girona
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Sporting Gijon - Ibiza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Bohemians - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fastav Zlin - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Granada - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
17:30
Guimaraes - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Riteriai - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:30
Basel - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Luzern - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:45
Fortuna Sittard - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
18:00
Osijek - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:05
Bordeaux - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:30
West Ham - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:30
Hacken - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Sundsvall - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Cracovia Krakow - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Domzale - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Udinese - Inter
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00
FC Midtjylland - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Alianza Atl. - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Panathinaikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Akhmat Grozny - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:15
Lugo - Tenerife
İspanya La Liga 2
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:15
Ponferradina - Cartagena
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Rayo Vallecano - Real Sociedad
İspanya La Liga
Bilyoner TV
19:30
Anderlecht - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:00
Moreirense - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
New York City - SJ Earthquakes
MLS
Bilyoner TV
20:00
Universidad Nacional - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:00
Slavia Prag - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:05
Lokomotiv Zagreb - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Galatasaray - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Göztepe - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Brest - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Grau - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:00
RKC Waalwijk - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Slovan Bratislava - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
PAOK - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:15
Carlos Mannucci - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
O. Ljubljana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:45
Marsilya - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:45
Roma - Bologna
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Mallorca
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Corinthians - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Coritiba - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Sporting Lisbon - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Nashville - Philadelphia Union
MLS
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:30
Alianze Lima - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV