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  3. 1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

1 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 1 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda  "1 Mayıs 2022  Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

1 MAYIS 2022  PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI

1 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


12:00
Galatasaray - Sivasspor
TFF Elit U19 Ligi

GS TV

12:00
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U14 Ligi

 FB TV

13:15
Heerenveen - Cambuur
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

13:30
Juventus - Venezia
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

14:00
Troyes - Lille
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:00
Celtic - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

14:00
Kitchee - Vissel Kobe
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00
Vasteraas - Örebro
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Spartak Moskova - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:30
Antwerp - St.Gilloise
Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U15 Ligi

FB TV

15:00
Sakaryaspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00
İnegölspor - Vanspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00
Afjet Afyonspor - Sarıyer
TFF 2. Lig

Kanal 3 Afyon

15:00
Ankara Demir - Eskişehirspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00
Akhisarspor - Amedspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00
Yıldırımspor - Elazığspor
TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00
Karşıyaka - Derince Bld.
TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00
Elche - Osasuna
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00
Odense - Aarhus
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Vejle - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Jammerbugt - Koge
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Amorebieta - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00
Banga - Suduva
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

15:00
Kırşehir Bld. - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

 TRT Kürdi

15:00
Fatsa Bld. - Nevşehir Bld.
TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

15:00
Kütahyaspor - Batman Petrol
TFF 3. Lig

Kütahyaspor Facebook

15:00
Pendikspor - Pazarspor
TFF 2. Lig

Pendikspor Youtube

15:00
52 Orduspor - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

15:00
Elazığ Karakoçan - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig

RTV 23 Elazığ

15:00
Fethiyespor - Edirnespor
TFF 3. Lig

FRT Tv Fethiye

15:00
Yomraspor - Bitexen Düzcespor
TFF 3. Lig

Kadırga TV

15:00
1461 Trabzon - Somaspor
TFF 2. Lig

1461 Trabzon FK Youtube

15:00
İskenderunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
TFF 3. Lig

İskenderunspor Youtube

15:00
Nazilli Bld. - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig

Nazilli Belediyespor Facebook

15:00
Kırşehir Bld. - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook

15:00
Artvin Hopa - Çatalcaspor
TFF 3. Lig

Hopaspor TV Youtube

15:00
Tarsus İY - Kömürspor
TFF 2. Lig

Tarsus İdman Yurdu SK Youtube

15:15
Sion - Young Boys
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30
G.A. Eagles - Vitesse
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
PSV - Willem II
Hollanda Eredivisie

 Bilyoner TV, Vole App

15:30
Galatasaray - Ümraniyespor
TFF Elit U15 Ligi

GS TV

16:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Manisa FK - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Eyüpspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 2

16:00
BB Erzurumspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Ümraniyespor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports 4

16:00
Bandırmaspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Menemenspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Adanaspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Ankaragücü - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports 3

16:00
Tottenham - Leicester City
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

16:00
Everton - Chelsea
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

16:00
Kayserispor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Alanyaspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Brest - Clermont
Fransa Ligue 1

Bilyoner TV

16:00
Lorient - Reims
Fransa Ligue 1

Bilyoner TV

16:00
Monaco - Angers
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Montpellier - Metz
Fransa Ligue 1

Bilyoner TV

16:00
Milan - Fiorentina
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00
Empoli - Torino
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00
Degerfors - Elfsborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Mjallby - Helsingborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Orgryte - Utsiktens
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Isloch Minsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00
Termalica - Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:30
Khimki - Ufa
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Jeonbuk - Yokohama Marinos
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
Randers - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
Criciuma - Novorizontino
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00
Botafogo RJ - Juventude
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

17:00
Olympiakos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
Alcorcon - Girona
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Sporting Gijon - Ibiza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Bohemians - Pardubice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Fastav Zlin - Teplice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15
Granada - Celta Vigo
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

17:30
Guimaraes - Santa Clara
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30
Riteriai - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:30
Basel - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30
Luzern - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45
Fortuna Sittard - Feyenoord
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00
Osijek - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:05
Bordeaux - Nice
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:30
West Ham - Arsenal
İngiltere Premier Lig

 S Sport, S Sport Plus

18:30
Hacken - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Sundsvall - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Cracovia Krakow - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
Domzale - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Udinese - Inter
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00
FC Midtjylland - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Alianza Atl. - Ayacucho
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00
Panathinaikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Akhmat Grozny - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:15
Lugo - Tenerife
İspanya La Liga 2

 Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:15
Ponferradina - Cartagena
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Rayo Vallecano - Real Sociedad
İspanya La Liga

Bilyoner TV

19:30
Anderlecht - Club Brugge
Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00
Moreirense - Boavista
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00
New York City - SJ Earthquakes
MLS

Bilyoner TV

20:00
Universidad Nacional - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:00
Slavia Prag - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:05
Lokomotiv Zagreb - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Galatasaray - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Göztepe - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30
Brest - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00
Grau - U. Deportes
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:00
RKC Waalwijk - Groningen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Slovan Bratislava - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00
PAOK - AEK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:15
Carlos Mannucci - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15
O. Ljubljana - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45
Marsilya - Lyon
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Roma - Bologna
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00
Barcelona - Mallorca
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Corinthians - Fortaleza
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:00
Coritiba - Fluminense
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30
Sporting Lisbon - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Nashville - Philadelphia Union
MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30
Alianze Lima - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
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