1 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 01.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 1 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 01.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

1 MAYIS 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 01.05.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

1 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı.

1 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları: 4-12-20-22-30

1 MAYIS 2022 ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

24 NİSAN 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 24.04.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

24 Nisan Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı:

3- 9- 11- 15- 34 Joker: 6

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 20.04.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

20 Nisan Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı:

8 - 12 - 21 - 23 - 31 Joker: 12