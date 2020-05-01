1 Mayıs bugün hangi diziler var? |1 Mayıs Cuma yayın akışı
1 Mayıs Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
1 Mayıs Cuma bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
1 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
1 Mayıs Cuma ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru
20.00 Kuruluş Osman
21:00 Kardeş Payı
22:00 Kardeş Payı
23:40 Son Durak
1 Mayıs Cuma KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:15 Arka Sokaklar
00.00 Beyaz Show
1 Mayıs Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 EVDE HAREKET ZAMANI
10.45 KİRALIK AŞK
13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.45 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 MEDCEZİR
00:30 ARAMIZDA KALSIN
1 Mayıs Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Gelin Evi
13:00 Oh Olsun
14:45 Ne Olacak Şimdi
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23.15 6 Kişi
00:30 6 Kişi
1 Mayıs Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
23:30 BADEM ŞEKERİ 4
01:30 ŞEVKAT YERİMDAR
1 Mayıs Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
10:00 Yerli Sinema
12.30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:15 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
1 Mayıs Cuma TRT1 Yayın Akışı
05.43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Ferhunde Hanımlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
15:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:55 Ramazan Sevinci
20:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Kalk Gidelim Eve
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
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