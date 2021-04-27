Dünyada ve ülkemizde her yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl pandemi dolayısıyla vatandaşlar evde kutlanacak olan 1 Mayıs için anlamlı söz arayışına girdiler. Biz de işçi ve emekçilerin haksızlıklara karşı mücadele ettiği bu özel gün için yazılan en güzel sözlere sizler için haberimizde yer verdik. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı için anlamlı sözler 2021...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİN ANLAMLI SÖZLER 2021

1 Mayısta doğacak olan parlak ilkbahar günеşi еvinе еkmеk götürmеk için alın tеrlеriylе çalışan işçi vе еmеkçi kardеşlеrimizin üzеrinе doğsun.

1 Mayıs işçi vе еmеkçi bayramı kutlu olsun. Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Emеğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar dеvam еtmеk dilеğiylе 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun.

Özgür vе еşit bir gеlеcеk için mücadеlе vеrdik, еlbеt bir gün günеş doğacak vе karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzеl günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi vе Emеkçinin Bayramı Kutlu Olsun.

Öncelikle bütün işçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi gününü kutluyorum. Nice haklı yarınlar diliyorum.

“İnsanlar bana sorduğunda,” Neden otuzlu yaşlardaki gibi emekçileri örgütleyemezsiniz? ” Cevabı basit: o zaman yaptığımız her şey şimdi yasadışı.” Thomas Geoghegan

Her sabah yeni bir gün doğar ufukta dağların doruklarında, emeğin baş tacı edildiği bir hayat yeşerir ufuklarda, 1 Mayıs İşçi Bayramımız Kutlu Olsun.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

Tanrı gibi yaratın, kral gibi emredin, köle gibi çalışın. Constantin Brancusi

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Kapitalizm, yönetenlerin resmi çetesidir. Al Capone

İşçilerin bir an önce iş-emekçi dünya görüşüne varmalarını ya da vardırmalarını diliyorum.

Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır.

İnsan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse, onlara şu soruyu sorun: Kimin alın teriyle? - Don Marous

Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım.

Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından, Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından, Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir.

İşçilerle ilgili tanınmış kişilerin söylediği sözleri sizinle paylaşalım. İşte, ünlü düşünürlerin işçi bayramı ile ilgili sözleri;

"Yalnızca iki sınıf vardır, işçi sınıfı ve burjuvazi, ve her kim bunlardan birinden yana değilse, ötekinden yanadır." - Josef Stalin

İş, bizi can sıkıntısı, kötülük ve ihtiyaç gibi üç büyük felaketten uzak tutar. - Bossuet

Dayanışma;ezilenlerin inceliğidir . E. Che Guavera

İşçinin teri kurumadan ücretini veriniz ve kendisine işte iken ücretini bildiriniz. - Hadis-i Şerif

Bazı insanlar büyük işler görmek için dünyaya gelmişler, bazıları da küçük işler görürler. - Dostoyevski

İnsan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder. - Sinclair Lewis

Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değiştirmem. - James Howel

Dünyada en güç iş, işsiz gezmektir. - Leb Rostens

Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi yaşamalıdır. - Vauvenargues

İnsan’n mevkine göre yaptığı işlerin de ismi değişir. - Moliere

Bir iş bir kere geri kalırsa, bir daha ilerleyemez. - Hz.Ömer

İş görmek istiyorsanız az, laf etmek istiyorsanız çok kalabalık ekip kurunuz. - Mancur Olson

Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur. - J.Lothorpmoley

Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshal

Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen, başkasına hizmetçi olur. - Şehabettin Ahmed

Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız, yaşatacağız yarın bizim çünkü biz öleceğiz ama çocuklarımız bıraktığımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları yaşamayacaklar. - Y. Güney