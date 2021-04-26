1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili şiirler 2021
Her sene 1 Mayıs'ta kutlanan İşçi Bayramı bu sene de çalışanlar ve emek verenler tarafından kutlanmak için sabırsızlıkla bekleniyor. Vatandaşlar işçinin ve emekçinin bayramı olan bu anlamlı günü özel şiirlerle kutlamak istiyor. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili şiirler 2021...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başta sendikalar olmak üzere milyonlarca kişi 1 Mayıs'ta bu anlamlı günü yad ediyor. İşçi bayramını güzel şiirlerle kutlamak isteyen vatandaşlar internetten aramalara başladılar. Biz de haberimizde bu özel gün ile ilgili şiirlere yer verdik. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili şiirler 2021...
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER 2021
1 Mayıs
Taksime Örülmüş Çelik Çitler
Yürümeye Karalı Canı Yiğitler
Cumhuriyetin Yolundayız
Ezilecek Bize Ayak Diyen İtler
Denizler Mahirler Işıktır Bize
Aydınlık Günler Gelecek Size
Cumhuriyetin Yolundayız
Emekçiye Vuran Gelecek Dize
Atam İlkenden Geri Atmayız
Kanla Alınan Yurdu Satmayız
Cumhuriyetin Yolundayız
Buş Emriyle Yangelip Yatmayız
Şehide Kelle Haine Sayın Diyenler
Satılmış Başlardır Haramı Yiyenler
Cumhuriyetin Yolundayız
Demokrasi Altında
Tahir AZKIN
1 Mayıs
Bizimle başlar mayıs
bugün bizim günümüz
yüce emek ordusunun günü,
Biz doğarız bugünde
ışırken ufku gecenin
fırlar öfkemiz düşman üstüne
çılgın bir ok gibi,
Yıkıp bendini
taşar kanımız
çağlaya köpüre
öfke sellerince
boz bulanık ırmak gibi…
Bugün bizim günümüz,
Yapıp yaratanların
üretip aç yatanların
ve karanlığa
kafa tutanların
kızıl bir gül okşarcasına
yaşamın nabzındadır elleri.
Sökün eyler güneş denizine
her yanından dünyanın
mayıs gelende
sarı, siyah, kızıl ve ak
rengarenk sıralarla
kabarıp dalgalanarak
yedi iklim dört bucağın emekçileri…
Mayıs bizim günümüz,
Biz hep
yirmi yaşımızın
gürbüz yiğitleriyiz mayıslarda,
Bir önü alınmaz sevdadır sarsan yüreğimizi
Kulaklarımızda uğultusu dönen çarkların
Ayak altımızda kabarır toprağın sinesi,
Biz hep
genç kalacağız mayıslarda
yirmi yaşında
tunç bilekli delikanlılar
ve selvi boylu kızlar gibi…
Mehmet Sarı
1 MAYIS İÇİN;
Ey işçi!
Bugün hür yaşamak hakkı seninken
Patronlar o hakkı senin almışlar elinden.
Sa’yınla edersin de “tufeyli”leri zengin,
Kalbinde niçin yok ona karşı yine de bir kin?
Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkad;
Lakin seni fakr etmede günden güne berbad.
Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden,
Azm et de esaret bağı kopsun bileğinden.
Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün,
Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.
Ey işçi!
Mayıs birde bu birleşme gününde
Bişüphe bugün kalmadı bir mani önünde…
Baştan başa işte koca dünya hareketsiz;
Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.
Patron da fakir işçilerin kadrini bilsin
Ta’zim ile hürmetle sana başlar eğilsin,
Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi.
Bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.
Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay.
Sen bunları hep kendin için şan-ü şeref say.
Bir gün bırakınca işi halk şaşkına döndü.
Ses kalmadı; her velvele bir mum gibi söndü.
Sayende saadetlere mazhar beşeriyet;
Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.
Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!
Kuvvettedir hak. Hakkını haksızlara anlat…
Yaşar Nezihe
İşçinin Günlüğü 1 Mayıs
Sabah güneşle birlikte kalmak
Bir iki dilim kuru ekmek çay ile kahvaltı yapmak
Daha dünün yorgunluğunu atmadan
Bugünün yorgunluğunu düşünmek
Evden çıkarden cebindeki iki kuruşla
Nasıl ay sonu gelecek diye düşünmek
Her gün için içini yiyen borçları düşünmek
Okuldaki evladı harçlık ister,
Hanımı pazar parası ister,
Ev sahibi kira ister,
Faturalar yatmayı bekler,
Bu ay başı nasıl gelsin?
Kıt kanaat geçinme boynunu bükmüş
Büyük şehir bütün hayallerini öldürmüş
Sılada kalan ana baba hasreti yüreğine kor düşürmüş
Bu işçi nasıl gülsün?
Bırak sigara parasını işe gidecek parası yok
Ayağın da ayakkabı, üstün de cekedi yok
Yüzün de bir tebessüm yok
Şimdi yaşamak nasıl güzel gelsin?
Güllünaz Öz
1 Mayıs
Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde
1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı
Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından
Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir
1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı
Akrostiş Şiir
Bir Mayıs dediler işçinin bayramıdır,
İşverenle işçinin emek hesabıdır.
Refaha ulaşmak işçinin de hakkıdır,
Mitinglerle her yıl bu hak hatırlatılır.
Anladık ama ne zaman bayram yapılır?
Yıllardır yapılanlar miting bayramıdır.
Istıraplı esnaf o gün dükkan kapatır,
Sözde bayram, halkın huzurunu kaçırır.
Yücel Terkanlıoğlu
1 MAYIS
Bu gün bir mayıs
Bütün emekçiler meydanlardayız.
Bu gün, daha da farklı bağırmaktayız,
Çünkü bayramımızı haykırmaktayız.
Bu gün taksimi, gün doğduyu, Tandoğan’ı
Yani, isimsiz bütün alanları
Güm güm vuran, davulun tokmağını
Duymayan kalmasın, işçi bayramını.
Bir gün sende kabullenirsin
Bu gün bayram, tatil dersin
Sende gelip halaya girersin
İşte o zaman emekçisin, bizdensin.
Biz öylede, böylede yine geliriz,
Sizden isteğimiz, saygı göstermeniz.
Üzerimize, panzerlerle gelmemeniz,
Emekçileri kuyruklarda öldürmemeniz.
Sizde emekçiyim diyorsanız,
Bir mayıs bayramınız, katılmalısınız.
Haklarınız için ölenleri, rahmetle anmalısınız.
Hiç değilse, alnınızdan akan tere saygı duymalısınız.
Resul YALLIÇ
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?
İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.
Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanan 1 Mayıs, 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.
Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır
1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.
Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.
Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.