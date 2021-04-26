1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başta sendikalar olmak üzere milyonlarca kişi 1 Mayıs'ta bu anlamlı günü yad ediyor. İşçi bayramını güzel şiirlerle kutlamak isteyen vatandaşlar internetten aramalara başladılar. Biz de haberimizde bu özel gün ile ilgili şiirlere yer verdik. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili şiirler 2022...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER 2022

1 Mayıs

Taksime Örülmüş Çelik Çitler

Yürümeye Karalı Canı Yiğitler

Cumhuriyetin Yolundayız

Ezilecek Bize Ayak Diyen İtler

Denizler Mahirler Işıktır Bize

Aydınlık Günler Gelecek Size

Cumhuriyetin Yolundayız

Emekçiye Vuran Gelecek Dize

Atam İlkenden Geri Atmayız

Kanla Alınan Yurdu Satmayız

Cumhuriyetin Yolundayız

Buş Emriyle Yangelip Yatmayız

Şehide Kelle Haine Sayın Diyenler

Satılmış Başlardır Haramı Yiyenler

Cumhuriyetin Yolundayız

Demokrasi Altında

Tahir AZKIN

1 Mayıs

Bizimle başlar mayıs

bugün bizim günümüz

yüce emek ordusunun günü,

Biz doğarız bugünde

ışırken ufku gecenin

fırlar öfkemiz düşman üstüne

çılgın bir ok gibi,

Yıkıp bendini

taşar kanımız

çağlaya köpüre

öfke sellerince

boz bulanık ırmak gibi…

Bugün bizim günümüz,

Yapıp yaratanların

üretip aç yatanların

ve karanlığa

kafa tutanların

kızıl bir gül okşarcasına

yaşamın nabzındadır elleri.

Sökün eyler güneş denizine

her yanından dünyanın

mayıs gelende

sarı, siyah, kızıl ve ak

rengarenk sıralarla

kabarıp dalgalanarak

yedi iklim dört bucağın emekçileri…

Mayıs bizim günümüz,

Biz hep

yirmi yaşımızın

gürbüz yiğitleriyiz mayıslarda,

Bir önü alınmaz sevdadır sarsan yüreğimizi

Kulaklarımızda uğultusu dönen çarkların

Ayak altımızda kabarır toprağın sinesi,

Biz hep

genç kalacağız mayıslarda

yirmi yaşında

tunç bilekli delikanlılar

ve selvi boylu kızlar gibi…

Mehmet Sarı

1 MAYIS İÇİN;

Ey işçi!

Bugün hür yaşamak hakkı seninken

Patronlar o hakkı senin almışlar elinden.

Sa’yınla edersin de “tufeyli”leri zengin,

Kalbinde niçin yok ona karşı yine de bir kin?

Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkad;

Lakin seni fakr etmede günden güne berbad.

Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden,

Azm et de esaret bağı kopsun bileğinden.

Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün,

Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.

Ey işçi!

Mayıs birde bu birleşme gününde

Bişüphe bugün kalmadı bir mani önünde…

Baştan başa işte koca dünya hareketsiz;

Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.

Patron da fakir işçilerin kadrini bilsin

Ta’zim ile hürmetle sana başlar eğilsin,

Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi.

Bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.

Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay.

Sen bunları hep kendin için şan-ü şeref say.

Bir gün bırakınca işi halk şaşkına döndü.

Ses kalmadı; her velvele bir mum gibi söndü.

Sayende saadetlere mazhar beşeriyet;

Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.

Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!

Kuvvettedir hak. Hakkını haksızlara anlat…

Yaşar Nezihe

İşçinin Günlüğü 1 Mayıs

Sabah güneşle birlikte kalmak

Bir iki dilim kuru ekmek çay ile kahvaltı yapmak

Daha dünün yorgunluğunu atmadan

Bugünün yorgunluğunu düşünmek

Evden çıkarden cebindeki iki kuruşla

Nasıl ay sonu gelecek diye düşünmek

Her gün için içini yiyen borçları düşünmek

Okuldaki evladı harçlık ister,

Hanımı pazar parası ister,

Ev sahibi kira ister,

Faturalar yatmayı bekler,

Bu ay başı nasıl gelsin?

Kıt kanaat geçinme boynunu bükmüş

Büyük şehir bütün hayallerini öldürmüş

Sılada kalan ana baba hasreti yüreğine kor düşürmüş

Bu işçi nasıl gülsün?

Bırak sigara parasını işe gidecek parası yok

Ayağın da ayakkabı, üstün de cekedi yok

Yüzün de bir tebessüm yok

Şimdi yaşamak nasıl güzel gelsin?

Güllünaz Öz

1 Mayıs

Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından

Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından

Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Akrostiş Şiir

Bir Mayıs dediler işçinin bayramıdır,

İşverenle işçinin emek hesabıdır.

Refaha ulaşmak işçinin de hakkıdır,

Mitinglerle her yıl bu hak hatırlatılır.

Anladık ama ne zaman bayram yapılır?

Yıllardır yapılanlar miting bayramıdır.

Istıraplı esnaf o gün dükkan kapatır,

Sözde bayram, halkın huzurunu kaçırır.

Yücel Terkanlıoğlu

1 MAYIS

Bu gün bir mayıs

Bütün emekçiler meydanlardayız.

Bu gün, daha da farklı bağırmaktayız,

Çünkü bayramımızı haykırmaktayız.

Bu gün taksimi, gün doğduyu, Tandoğan’ı

Yani, isimsiz bütün alanları

Güm güm vuran, davulun tokmağını

Duymayan kalmasın, işçi bayramını.

Bir gün sende kabullenirsin

Bu gün bayram, tatil dersin

Sende gelip halaya girersin

İşte o zaman emekçisin, bizdensin.

Biz öylede, böylede yine geliriz,

Sizden isteğimiz, saygı göstermeniz.

Üzerimize, panzerlerle gelmemeniz,

Emekçileri kuyruklarda öldürmemeniz.

Sizde emekçiyim diyorsanız,

Bir mayıs bayramınız, katılmalısınız.

Haklarınız için ölenleri, rahmetle anmalısınız.

Hiç değilse, alnınızdan akan tere saygı duymalısınız.

Resul YALLIÇ

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanan 1 Mayıs, 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.