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1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleri

Ülkede işçi ve işçi sendikaları tarafından coşku ile kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu yıl koronavirüs engeline takıldı. Her yıl büyük etkinliklere sahne olan kutlamalar, pandemi nedeniyle sosyal medyadan kutlanacak. Vatandaşlar da bu nedenle 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleri arayışına girdi. İşte 1 Mayıs görselleri...

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleri

Dünya genelinde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs'a sayılı günler kaldı. İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs, birlik ve dayanışma günü olarak anılmaktadır. İşçilerin haksızlıklara karşı birlik olması ile ortaya çıkan 1 Mayıs kutlamaları, zamanla yaygınlaşarak gelenek halini almış ve resmi tatil ilan edilmiştir. Ülkemizde ilk kez 1923 yılında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl koronavirüs nedeniyle coşkulu şekilde kutlanamayacak. Meydanlarda müzikle ve halk oyunları ile kutlanan 1 Mayıs, pandemi nedeniyle sosyal medya paylaşımları ile kutlanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar 1 Mayıs için kutlama görselleri aramaya başladı.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMA GÖRSELLERİ

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