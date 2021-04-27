1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleri

Dünya genelinde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs'a sayılı günler kaldı. İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs, birlik ve dayanışma günü olarak anılmaktadır. İşçilerin haksızlıklara karşı birlik olması ile ortaya çıkan 1 Mayıs kutlamaları, zamanla yaygınlaşarak gelenek halini almış ve resmi tatil ilan edilmiştir. Ülkemizde ilk kez 1923 yılında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl koronavirüs nedeniyle coşkulu şekilde kutlanamayacak. Meydanlarda müzikle ve halk oyunları ile kutlanan 1 Mayıs, pandemi nedeniyle sosyal medya paylaşımları ile kutlanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar 1 Mayıs için kutlama görselleri aramaya başladı.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMA GÖRSELLERİ