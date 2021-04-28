Dünyada birçok ülke üzerinde kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kalabalıklara tarafından kutlanmayacak olan işçi bayramı en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.Peki 1 mayıs işçi bayramı ne zaman resmi tatil oldu? 1 mayıs işçi bayramı ne demek, anlam ve önemi nedir? Detaylar haberimizde...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NE DEMEK?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı olarak kutlanan gün, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında bir takım etkinlik ve aktiviteler düzenlenerek kutlanmaktadır. Bu günün amacı ise işçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele etmesi olarak tarihe geçmiştir. Bugünün kabul edilmesinde yaşanan bir çok olayın ardından dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu yıl ise 1 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

Dünya üzerindeki pek çok ülkede,1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Bir çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMININ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

1 Mayıs işçi bayramının anlam ve önemi kısmına gelirsek tarih boyunca çalışma şartlarının en iyi dereceye getirilmesi, iyileştirilmesi adına yapılan büyük öneme sahiptir. Öyle büyük bir önem ve anlamı vardır ki nesiller boyu şartların en iyi düzeye getirebilmesi amacıyla milyonlarca işçi bu uğurda canından olmuştur.

Haklarına sahip çıkması, emeğinin karşılığını araması ve gelecek nesillere iyi bir zemin hazırlaması, günümüz şartlarına getirmesi açısından bu günün anlam ve önemi büyüktür. Yaşanılan bu olayların ardından sonunda istedikleri şartlara ulaşan ve bu protestolarda yitirdiği emekçi arkadaşlarını anmak adına 1 Mayıs günü İşçi ve Emekçi Bayramı olarak her yıl dünyanın bir çok ülkesinde kutlanmaktadır.