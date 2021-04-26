1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nasıl ortaya çıktı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında geldi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür.

1 MAYIS 2021'DE HANGİ GÜN?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu zamana geldiği için ülke genelinde herhangi bir etkinlik yapılmayacağı belirtilmiştir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ? 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1856 yılında günde 12 saat, haftada 6 gün çalışan taş ve inşaat işçileri, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakıp Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yarım milyon işçinin katılım gösterdiği yürüşe 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açan bu gösterilerin ardından yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi.

14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Birçok ülkede resmen kabul edilen 8 saatlik iş gücünün ardından 1 Mayıs, böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 MAYIS SÖZLERİ 2021

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun…

Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

1 Mayıs işçi ve emekçi, birlik ve dayanışma, özgürlük ve demokrasi bayramınız kutlu olsun.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata