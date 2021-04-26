Dünya genelinde kutlanan ve resmi tatil kabul edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'na sayılı günler kaldı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'na kısa bir zaman kala, bu tarihin ilk kutlama günü merak edilmeye başladı. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? Detaylar haberimizde...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İşçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı hakkında bir takım soruların yanıtı merak edilmeye başladı. Vatandaşlar özellikle 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 1 Mayıs Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır.

"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması 2008 Nisan'ında kabul edilirken, resmi tatil ilan edilmesi ise 27 Nisan 2009'da gerçekleştirilmiştir. 1 Mayıs, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS İLK OLARAK NE ZAMAN KUTLANDI?

1 Mayıs İşçi Bayramı, ilk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlanılmıştır. Taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

Ayrıca 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğindeki işçiler günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. 350 bin işçi greve çıktığı olaylar, tarihin örgütlü ve kararlı ilk işçi tepkisi olmuştur. Chicago'da yapılan gösterilerde yaklaşık yarım milyon işçi birlik olmuştur. Luizvil'de düzenlenen gösteride, o dönemde Luizvil'deki parkların siyahi vatandaşlara kapalı olmasına rağmen 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürümüştür.

Irk ayrımı olmadan işçilerin birlik olması büyük ses getirmiş ve basın bu olayı 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Gösterilerin 1 Mayıs sonrasında da devam etmesi süreci 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na götürmüştür. Yaşanan olaylarda eylemcilerin üzerine ateş açılmış, onlarca işçi ölmüş ve işçi önderleri idam edilerek binlerce işçi işten çıkarılmıştır.

Yasal baskılarla gösterilerin engellenmesine karşın, 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylelikle ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi. İşçilerin birlik olması sonrasında 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda sembol haline gelen 1 Mayıs işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.