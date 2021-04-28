1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu esnada internet kullanıcıları 1 Mayıs'ın neden işçi bayramı olarak kutlandığını merak etmeye başladı. Biz de haberimizde sizler için, 1 Mayıs neden işçi bayramı oldu, olmuş? sorusunun yanıtına yer verdik.

1 MAYIS NEDEN İŞÇİ BAYRAMI OLDU, OLMUŞ?

İlk olarak Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri tarafından 8 saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlendi.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde, işçiler günde 12 saat ve haftada 6 gün çalışma programına karşı çıktı. İşçiler, günlük 8 saat çalışmayı talep ederek işi bıraktı. Çalışma saatlerinin düşürülmesi talebi ile Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katılım gösterdi.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyahi ve beyaz işçi, mesai saatlerinin düşürülmesi amacıyla birlik oldu ve beraber yürüdü. O zamanlarda siyahilere kapalı olan Luizvil'deki parklar'a işçiler hep birlikte giriş yaptı. Her eyalette, kentte siyah beyaz ayrılmadan tüm işçilerin birleşerek yaptığı yürüyüşü basın, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' sözleri ile yorumladı.

İşçinin hakkını aradığı gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde devam etti. 4 Mayıs gününde ise kanlı Haymarket Olayı meydana geldi. Yasal baskılar sonucunda gösterilerin tekrar yapılması engellendi.

FRANSIZ İŞÇİ TEMSİLCİSİNİN ÖNERİSİYLE 1 MAYIS'IN KUTLANMASINA KARAR VERİLDİ

14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da İkinci Enternasyonal toplandı ve burada Fransız bir işçi temsilcisi öneri yaptı. Yapılan öneriyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanması hakkında fikir birliğine varıldı. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapıldı.

Zaman içerisinde işçilerin talep ettiği 8 saatlik işgünü birçok ülkede kabul edildi. 1 Mayıs günü işçilerin birlik ve beraberliğini yansıtan bir gün oldu ve bayram olarak kutlanmaya başladı.

Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede 1 Mayıs tatil olarak kabul edilir ve işçiler tarafından gösterilerle kutlanır. Bazı ülkelerde ise 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 MAYIS 1977 İŞÇİ BAYRAMI NEDEN VE NASIL KANA BULANDI?

1 Mayıs her yıl İşçi Bayramı olarak kutlanır. Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan Selanik'te kutlanmıştır. İstanbul'da ise ilk kez 1912'de kutlandı. 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olarak ilan edilmesinin ardından hükumet, toplu olarak kutlama yapılmasını yasakladığını bildirdi.

Haberin devamına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz...

1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı neden ve nasıl kana bulandı?

1 mayıs işçi bayramı ne zaman resmi tatil oldu? 1 mayıs işçi bayramı ne demek, anlam ve önemi nedir?

1 Mayıs İşçi Bayramı Facebook, Whatsapp mesajları 2021

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları kısa, uzun, anlamlı, resimli

1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nasıl ortaya çıktı?