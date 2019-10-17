1 milyon 450 bin TL’lik 34 adet kol saati icradan satılacak

İstanbul'da 1 milyon 451 TL değerindeki 34 adet kol saati 18 Kasım da icradan satışa çıkacak.

icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre çelik ve altından özel yapılan ünlü bir markanın 34 adet saati değerinin yarı fiyatı olan 725 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 18 Kasım 2019 tarihinde satışa çıkacak olan özel yapım saatlerin satışının İstanbul Havalimanında yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra uzmanı Caner Çakı, "Geçtiğimiz ay 1 adet altın işlemeli Osmanlı tüfeği icradan satışa çıkmıştı şimdi de altın işlemeli ve çelikten yapılan ünlü bir markanın 34 adet kol saati icradan yarı fiyata satışa çıkacak. İcradan ürün almak isteyenler A'dan Z'ye herşeyi bulabilir ve herkes ihalelere katılma hakkına sahiptir. Her zaman belirttiğimiz gibi icradan en fazla ilgiyi görenler ise ev iş yeri araç ve arsa olduğunu söyleyebiliriz. İcra ihaleleri ile ilgili bilgi almak isteyen veya ürünleri görmek isteyenler internet üzerinde bu bilgi ve ürünlere ulaşabilir" dedi.

Kaynak: İHA