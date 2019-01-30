1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2) Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay'ın Arsuz ilçesinde tavuk...

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