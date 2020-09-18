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  3. 1 milyon 500 bin’lik vurgun!

1 milyon 500 bin’lik vurgun!

Manisa, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 24 vatandaşı dolandıran 10 kişi gözaltına alındı.

Kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtıp 24 vatandaşı dolandıran 10 kişi yakalandı. Manisa, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şahısların toplamda 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik -Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler Manisa il genelinde kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan şüphelilerin peşine düştü.

20 FARKLI ŞEHİRDE 24 VATANDAŞ DOLANDIRILDI

20 farklı ilde 24 ayrı kişiyi toplamda 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla Manisa, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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