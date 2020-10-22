Atölyesini müzeye çevirdi asırlık aile yadigarlarını sergiliyorKara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyorBayern Münih 4-0 Atletico Madrid | ÖZET VE GOLLER22 Ekim spor manşetleri | 22 Ekim spor gazetesi sayfaları1 gram altın kaç TL? 22 Ekim 2020 Perşembe gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?1 milyon dolar değerinde el yazması İncil ele geçirildiÖSYM duyurdu: 2020 KPSS sonuçları açıklandıKaçak kömür madeninde göçük: 11 ölüAdana'da kadına şiddet: Karısını hastanelik ettiMeteoroloji uzmanları uyardı! Sıcaklar geri geliyor
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 1 milyon dolar değerinde el yazması İncil ele geçirildi

1 milyon dolar değerinde el yazması İncil ele geçirildi

Gaziantep'te, düzenlenen operasyonda Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin soyulması sonucu Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş İncil ele geçirildi.

1 milyon dolar değerinde el yazması İncil ele geçirildi

Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda Suriye'nin Halep kentinde müzenin yağmalanmasıyla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş İncil ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

1 milyon dolar değerinde el yazması İncil ele geçirildi

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halep'te bir müzenin yağmalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen İncil'in satılmak istendiği bilgisine ulaştı. İstihbarat çalışmasının ardından İncil'i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında; Hazreti Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği ve 1 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi. El konulan İncil, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

1 milyon dolar değerinde el yazması İncil ele geçirildi

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT