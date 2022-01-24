1 milyon lirası var sandıkları 85 yaşındaki adamı önce darp ettiler, ardından silahla vurdular

Kocaeli Kartepe ilçesinde 16 Nisan 2021'de gerçekleşen olayda tek başına yaşayan Halil İbrahim Topal, eve gelen oğlu Ş.T. tarafından elleri koli bandıyla bağlanıp sağ bacağından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bu olayın ardından polis Topal'ın ölümüyle ilgili olarak çalışma başlattı. 19 Nisan'da polise giden Mehmet Bel korsan taksicilik yaptığını ve 15 Nisan günü olayın olduğu bölgeye müşteri götürdüğünü, yaşananları haberlerden öğrendikten sonra vatandaşlık görevi gereği beyanda bulunmak istediğini belirtti.

EVDE SİLAH VE SUSTURUCU

Şüphe üzerine Bel gözaltına alındı. Ekipler, 2 Nisan günü Ahmet Münir Terçin, Burak Yavuz, İsa Altuntaş, Mehmet Bel, Özgür Murtaz ve Nurettin Sever'i gözaltına aldılar. Nuh Aklanoğlu'nun evine operasyon düzenlendi ancak şahıs kaçtı. Evde yapılan aramada ise olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ve susturucu ele geçirildi.

6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Ahmet Münir Terçin ise serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Terçin'in de olaya müdahil olduğu anlaşılarak tekrar gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığının olaya ilişkin soruşturma sonrası hazırladığı iddianame tamamlandı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay sonrasında tutuklanan 6 şüphelinin ifadelerine, toplanan delillere ve olay yeri ile otopsi raporlarına yer verildi. Olay yeri incelemesinde, evin koridorundan itibaren yerlerde yoğun şekilde kan izleri bulunduğu, ayrıca tüm odaların dağıtılmış, bir şeyler aranmış izleniminde bulunduğu aktarıldı.

HERHANGİ BİR HASMI OLMAYAN ZENGİN BİRİYMİŞ

Öldürülen Halil İbrahim Topal'ın 2021 yılının şubat ayında bir bankada 532 bin 366 TL tutarlı hesap açtırdığı, sonrasında ise bu parayı altın hesabına aktardığı tespit edildi. Maktul Topal'ın çocukları Ş.T, N.T, M.E, E.T. ve G.T. şikayetçi oldular. Ş.T. babasının Kore gazisi ve işçi emeklisi olduğunu ve olayın gerçekleştiği evde tek başına ikamet ettiğini söyledi. Babasının bölgede zengin biri olarak bilindiğini ve kimseyle bir problemi olmadığını belirtti. ŞT ayrıca cansız bedenin bulunduğu odada televizyonun altındaki sehpanın altında bulunu 1000 lira civarındaki paranın kayıp olduğunu aktardı.

AMAÇ 1 MİLYON TL'Yİ ÇALMAK

İddianamede, tutuklanan Nurettin Sever'in, yeğeni Burak Yavuz ile birlikte Kartepe ilçesinde yaşadığı, Halil İbrahim Topal´ı tanıdığı, mal varlığı, yaşadığı ev, oğlu Ş.T. ile ilişkisi, hangi saatlerde evinde yalnız olduğu ya da evinde olmadığı gibi hususlarda bilgi sahibi olduğu, evinde 1 milyon TL para olduğunu bildiği ve bu parayı çalma planı yaptığı ifade edildi. Sever'in planı ise cezaevinde tanıştığı Ahmet Münir Terçin'e anlattığı, Terçin'in de Nuh Aklanoğlu'na planı anlattığı bilgisi kaydedildi. Nuh Aklanoğlu´nun yaşlı adama dair aldığı bilgiler doğrultusunda işin organizasyonuna başlayarak İsa Altuntaş'ı aradığı ve İstanbul'dan Kocaeli'ye gitmek için taksi ayarlamasını istediği, daha sonra Özgür Murtaz'ı arayarak içerisinde koli bandı, eldiven, fener, tornavida, tabanca ve susturucu olan sırt çantasını hazırlattığı aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı, "Şüpheliler Özgür Murtaz ve Nuh Aklanoğlu'nun yaşlı adamın ellerini bantlayarak etkisiz hale getirdikten sonra maktulü darp etmek suretiyle paranın yerini söyletmeye çalıştıkları, maktulün paranın yerini söylememesi üzerine tabanca ile yukarıdan aşağıya seyir edecek şekilde karnına ateş ettikleri anlaşılmıştır. Evin şüphelilerce aranması ve dağıtılması esnasında maktulün oğlu Ş.T.'nin ifadesinde geçen bin TL paranın alındığı, dışarıda bekleyen şüphelilere evde para olmadığını söyledikleri değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAKLAR

Şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmak maksatlı olup itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapan cumhuriyet savcısı, tutuklu bulunan 6 şüpheli ve firardaki Nuh Aklanoğlu'nun, `Tasarlayarak ve bir başka suçun işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla kasten öldürme´, `Silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´, `Geceleyin, birden fazla kişi ile birlikte silahla konutta yağma´ ve `Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma´ suçlarından cezalandırılmalarını istedi. 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla önümüzdeki günlerde yargılanmaları başlayacak.