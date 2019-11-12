1 milyon nüfuslu Muğla’da 166 milyon yolcu taşındı

Muğla'nın büyükşehir statüsü kazanması ile birlikte yüzde 80 oranındaki taşımacı esnafı ile iş birliği içerisinde özel toplu taşıma araçlarını denetimli halk araçlarına dönüştüren ve kurulan kooperatiflerle iş birliği yaparak hızlı bir şekilde ulaşımda dönüşümü gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar yüzde 96 oranında dönüşüm sağladı.

"Yaklaşık 22 Milyon yolcu ücretsiz taşıma hakkından yararlandı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar il genelinde bin 433 denetimli halk aracı ve 170 Belediye otobüsü ile vatandaşın konforlu yolculuk yapmasına imkan sağladığı açıklanırken Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen "Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" kapsamında 5 Milyon 668 bin 224, ÖTTA ise 16 Milyon 472 bin 328 kişiyi ücretsiz olarak taşıdığı belirtildi. Ayrıca bugüne kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam 35 Milyon 631 bin 562, ÖTTA ise 125 Milyon 600 bin 220 yolcu taşıdı.

Ulaşımda dönüşüm yüzde 96 oldu konforlu yolculuk arttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dönüşümü kısa sürede hayata geçirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirirken bu kapsamda bin 603 araç konforlu hale getirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, araçların tamamı engelli bireylere uygun hale getirildiği, 24 saat izlenebilen kamera sistemleriyle donatıldığı ve bazı araçlarda bisiklet taşıma aparatlarının da bulunduğu belirtilerek doğa dostu toplu taşıma araçlarında bu güne kadar vatandaşların konforlu yolculuk yapması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya büyük yatırım yaparak 107 yeni otobüsü 13 ilçede vatandaşların hizmetine sundu.

Kaynak: İHA