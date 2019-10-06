1 Milyon TL kazanarak tarihe geçen Arda Ayten'den Türk bayraklı paylaşım
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik ödülü kazanan 19 yaşındaki Arda Ayten paylaşımı ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım..
19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?" sorusuna doğru cevabı verince 1 milyon TL'yi kazanan kişi oldu.
TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM
Yarışma tarihinde bir ilki gerçekleştiren ve bir gecede gündeme oturan Ayten, sosyal medya paylaşımıyla da takdir topladı. Instagram'ın hikaye kısmından Türk bayraklı bir paylaşım yapan Ayten, "Atatürk gençliği görev başında. Milli şairimizin ruhu şad olsun" notunu düştü.
TAKİPÇİ SAYISINI İKİYE KATLADI
Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Ayten, sosyal medyada en çok konuşan isim olmuştu. Öte yandan genç yarışmacının 25 binlerde olan Instagram hesabı bir gün içinde 60 bine yükseldi. Adına sahte hesaplar açılan genç yarışmacı takipçilerini de uyarmayı ihmal etmedi.
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