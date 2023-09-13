1 milyon TL’lik dolandırıcılığı polis son anda engelledi

Sinop'ta internetten otomobil almak isteyen şahıs, 1 milyon TL'yi ödedikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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1 milyon TL’lik dolandırıcılığı polis son anda engelledi

Sinop'ta internetten otomobil almak isteyen şahıs, 1 milyon TL'yi ödedikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu. Hızlı davranan polis ekipleri dolandırıcılık olayının önüne geçmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, internetten otomobil almak isteyen bir kişi, telefonda araç sahibi ile anlaşarak, şahsın banka hesabına 1 milyon TL para gönderdi ancak aracı görmek için tekrar aradığında şahsa ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan şahıs emniyete başvurdu. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 milyon TL tutarındaki para kripto varlıklara havale edilmeye çalışıldığı sırada bloke ettirilerek, dolandırıcılık işlemi engellendi. Olayla ilgili tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız. "Güvenli sokaklar mutlu şehir" sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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