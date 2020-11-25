1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya satan hırsızlar kameralara böyle yansıdı!
Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde işçi yeleği giyen 5 hırsız, elektrikli hızar makinesi ile yol üzerinde gördükleri fiber internet kablosunu kesip geldikleri kamyonete yükledi. 2 bin 200 metrelik kabloyu çalıp hurdacıya 75 bin liraya satan hırsızlar bir süre sonra polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.
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