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  3. 1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya satan hırsızlar kameralara böyle yansıdı!

1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya satan hırsızlar kameralara böyle yansıdı!

Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde işçi yeleği giyen 5 hırsız, elektrikli hızar makinesi ile yol üzerinde gördükleri fiber internet kablosunu kesip geldikleri kamyonete yükledi. 2 bin 200 metrelik kabloyu çalıp hurdacıya 75 bin liraya satan hırsızlar bir süre sonra polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

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25 Kasım 2020 Çarşamba 11:39
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