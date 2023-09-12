1 milyonluk yatırımı bir gecede yok oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz yıl yatırım için 1 milyonluk kablo satın alarak evinin altındaki depoya koyan işadamı, günler sonra deponun kapısını açtığında hayatının şokunu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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1 milyonluk yatırımı bir gecede yok oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz yıl yatırım için 1 milyonluk kablo satın alarak evinin altındaki depoya koyan işadamı, günler sonra deponun kapısını açtığında hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat sektöründe faaliyet gösteren işadamı E.Y., geçtiğimiz yıl yatırım maksadıyla 1 milyon lira değerinde kablo satın alarak, 736 Sokakta bulunan evinin altındaki depoya koydu. Ara sıra depoyu kontrol eden E.Y., en son 40 önce uğradığı deposunun açık olduğunu fark edip, içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Kablolarının neredeyse tamamının çalındığını gören E.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Depoda inceleme yapan olay yeri inceleme ekibinin de çalışmasının ardından işadamı E.Y. şikayetçi olmak üzere karakola gitti. Polis ekibi, bölgede büyük vurgunu yapan hırsızların peşine düştü. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

1 milyonluk yatırımı bir gecede yok oldu

1 milyonluk yatırımı bir gecede yok oldu

1 milyonluk yatırımı bir gecede yok oldu

1 milyonluk yatırımı bir gecede yok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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