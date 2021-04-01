1 Nisan 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 1 Nisan 2021 Perşembe Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 1 Nisan 2021 Perşembe Yayın Akışı...

ATV 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZET

Züleyha'yı kaybetmenin eşiğinden dönmek Demir'e büyük bir ders olmuştur. Yaşan bu olayın ardından Demir ile Züleyha arasındaki buzların erimesiyle aralarındaki aşk yeniden alevlenir. Öte yandan bu aşka tanık olan Ümit, Demir'in de ondan vazgeçmesiyle çılgına döner. Züleyha'nın karşısına çıkan Ümit, hiç beklemediği bir göz dağıyla karşılaşır.

Ancak Demir ile Züleyhan'ın bu saadetine Fikret gölge düşürmeye yemin etmiştir. Demir'in kaçırılmasıyla gözler Fikret'in üzerine dikilirken, işin altında babasının katili Fekeli çıkar. Peki, Fekeli'nin planı nedir?

Fikret'in bu yaptıklarından rahatsız olan annesi ise bunlara bir durmak demek için oğlunu karşısına alır. Fikret'in cevabı ise herkesi şaşırtır. Demir'den yalnızca bir istediği olduğunu söyleyen Fikret, yalnızca bir kardeşim var desin der. Peki Fikret gerçekten bu cevap karşısında duracak mıdır?