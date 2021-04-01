1 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle TRT 1'de
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
1 Nisan 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Bir Zamanlar Kıbrıs" ilk bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Nisan 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...
TRT1 31 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
TRT 1 1 Nisan 2021 Perşembe Yayın Akışı
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.
Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.