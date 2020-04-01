Her yıl tüm dünyada kutlanan 1 Nisan şaka gününde ülkemizde de milyonlarca kişi sevdiklerine, ailelerine göndermek için en güzel 1 Nisan günaydın mesajlarını araştırıyor. Peki 1 Nisan günaydın mesajları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

1 NİSAN GÜNAYDIN MESAJLARI

Bu sabah senin için aralandı gözlerim, bugün dahada büyük sana özlemim, zaten günden güne artıyor, herşeye değecek mükemmel sevgilim …GÜNAYDIN…

Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim günaydın günaydın günaydınnn …

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar…

Aşk yüreğin güneşidir. Kimi yürekte her gün doğar,kimi yürekte ebediyen batar. Yüreğime doğan güneşe ortak ettim seni. Sende güneşinden mahrum etme beni?.. Günaydın

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin sevgilim. Günaydın

Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına öpsün güneş seni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben olayım gözlerinde ben olayım odanın her yerinde günaydın sevgilim.

Önceden uyanmış olup ta ayakta olanlara, bıktık artık senden bırak yakamı diyenlere, biricik kankalarıma arkadaşlarıma, beni seven ya da gıcık olup ta söyleyemeyen herkese günaydınlar olsun.

Güzelliğin Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim Günaydın Sevgilim.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istedipğin gibi gitsin bebeğim Günaydın.

Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.

Bir sana bir de sabah uykusuna doyamadım günaydın…

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar uzanıyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. O rivayetlerden birine göre, Fransa Kralı 9. Charles, 1 Nisan'da kutlanan yılbaşını 1 Ocak'a aldırır. Ancak bazı kesimler yılbaşını 1 Nisan'da kutlamaya devam eder. Bazıları da bu geleneği devam ettirenlerle alay etmek amacıyla çeşitli şakalar yapmaya başlar ve böylece 1 Nisan şaka günü olarak anılır ve yılbaşını 1 Nisan'da kutlayanlara "Nisan Balığı" denir.

Üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen Fransızlar bu günü bir gelenek olarak devam ettirdiler. Ve 1 Nisan, tüm dünyaya 'şaka günü' olarak yayıldı.

En komik, kolay 1 Nisan şakaları | 1 Nisan şakaları Whatsapp mesajları eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya

1 NİSAN ŞAKA ÖNERİLERİ NELERDİR?

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

* Ofisin ortasına salıncak kurun!

* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.

* Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!

* Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

* Ofisin ortasına salıncak kurun!

* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.

* Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!

* Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!