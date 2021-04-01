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  3. 1 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağış tüm yurtta etkili oluyor!

1 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağış tüm yurtta etkili oluyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak yağışlar etkili olurken diğer bölgelerde ise havanın çok bulutlu veya parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.

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01 Nisan 2021 Perşembe 08:42
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