Nisan ayının ilk günü insanlarda hep aynı çağrışımı yapar: 1Nisan Şakaları...1Nisan herkes tarafından Şaka Günü olarak bilinir. İnsanların birbirine şaka yaparak geçirdiği bu günün anlamı merak konusu oldu. 1 Nisan neden kutlanır? 1 Nisan şakasının aslı nedir? İşte 1 Nisan anlam ve önemi...

1 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 1 NİSAN ŞAKASININ ASLI NEDİR? İŞTE 1 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ...

Her yıl 1 Nisan'da kutlanan Şaka Günü'nün anlamı merak ediliyor. 1 Nisan Şaka Günü hangi olayın yaşanmasıyla ortaya çıktı? Vatandaşların bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Gelenek haline gelen, insanların birbirine şaka yapması ile ilgili farklı kültür ve inançlara ait efsaneler bulunmaktadır. Bu efsanelerin en bilinenleri Fransa, İngiltere ve İskoçya kültürüne aittir. 1 Nisan Fransa'da Nisan Balığı, İngiltere'de Aptallar Günü, İskoçya'da ise Gowk veya Cuckoo günü olarak bilinmektedir.

FRANSA'DA ORTAYA ÇIKIŞI

Fransa Kralı IX. Charles'in, 1564 yılında yılın başlangıç gününü 1 Ocak tarihine almasıyla 1 Nisan olayları başladı. Avrupa'da yıl başlangıcı 25 Mart olarak kabul ediliyordu. Zamanın iletişim imkanları günümüze göre hayli sınırlı olduğundan, alınan bu karar halk arasında fazla duyulmadı. Yeni kararı duyanlar durumu protesto etmek amacıyla eski adetlerine devam ettiler ve 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Halkın diğer kısmı ise bu insanları Nisan aptalları olarak isimlendirdi. Bu nedenle 1 Nisan'a Aptallar Günü adını verdiler.

1 NİSAN NEDEN KUTLANMAYA BAŞLADI?

1 Nisan'ın Aptallar Günü olarak anılmasının ardından halk arasında hediyeleşme başladı. Ayrıca gerçek olmayan haberler üretilerek, Aptallar Günü'ne vurgu yapıldı. Ocak ayının yılın ilk ayı olduğunun herkes tarafından anlaşılması ise yıllar sürdü. Hal böyle olunca halk arasında 1 Nisan Aptallar Günü kutlamaları gelenek haline geldi. Fransa kültürünün bir parçası olarak kabul edilen Aptallar Günü, zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.