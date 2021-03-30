1 Nisan Perşembe Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim? Müziğin ve eğlencenin bol olduğu program Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümünde Ferdi Özbeğen'in şarkıları seslendirilecek. Peki Şarkılar Bizi Söyler 1 Nisan Perşembe konukları kim? Detaylar haberimizde...

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Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle izlenen müzik- eğlence programı 6. yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler 1 Nisan Perşembe konukları... ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA Perşembe akşamlarının bol reytingli programı Şarkılar Bizi Söyler, yepyeni bölümü ve birbirinden renkli konukları izleyiciyi şenlendirmeye geliyor. Bu hafta sevilen programda usta sanatçı Ferdi Özbeğen'in akıllara kazınan o güzel şarkıları seslendirilecek. ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM? Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği programın bu haftaki konuğu ise komedyen ve oyuncu Ata Demirer olacak. Ünlü oyuncu Demirer, Ferdi Özbeğen'in parçalarına ses verirken, programda da renkli anlar yaşatacak. Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü Şarkılar Bizi SöylerKanal D