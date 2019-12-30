1 Ocak 2020 AVM'ler açık mı? Açılış saatleri ne? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yılbaşında AVM'lerin durumu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 1 Ocak 2020 AVM'ler açık mı? Kapalı mı? Yılbaşında Alışveriş Merkezleri tatil mi? Açılış saatleri ne? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

1 OCAK 2020 AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri yıl boyunca neredeyse hep açık olan kuruluşların başında yer almaktadır. Yılbaşı günü ve 1 Ocak gününde de AVM’ler açık olacaklardır. Ancak diğer günlerin aksine çoğu AVM bu tarihte öğleden sonra çalışmaya başlar. Yani saat 13:00 veya 13:30 saatlerinden sonra alışveriş merkezleri yine çalışmaya devam edeceklerdir.

YILBAŞI NEDİR? NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ

Patlayan Hediye Kutusunda Sürpriz Çikolata Sepeti. ...

Hanımcıyız Diyenlere Özel Esprili Kapşonlu Sweatshirt.

Sevgiliye Hediye Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı A4 Puzzle.

Deniz Temalı 2li Rakı Kadehi Karaf Seti.

Kişiye Özel Karaoke Mikrofon Ve Bluetooth Hoparlör.

İsim Yazılı 88 Harf Çikolata.

Yılbaşına Özel Hediye Kovası

Yılbaşına Özel Mesajlı Ahşap Saat

Yılbaşına Özel 2li Rakı Bardağı Seti

Fotoblog Telefon Kılıfları

Yeni Yıla Özel Fotoğraflı Kanvas Tablolar



AVM NEDİR?

Alışveriş merkezi (AVM), çeşitli ürünlerin satışı konusunda genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası. Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu şeklinde de olabilir.

Tokyo, Japonya'da bir alışveriş merkezi

En büyük alışveriş merkezi 1986'dan bu yana faaliyette olan ve Dünya'nın en büyük alışveriş merkezi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kanada Edmonton, Alberta'daki West Edmonton Mall'dır.

Son yıllarda insanlarda gelişen alışveriş kültürü farklılık göstererek sokak mağazalarından şehir alışveriş merkezlerine ilgi artmıştır. Alışveriş merkezleri insalara alışverişin yanı sıra eğlence, sinema, etkinlik ve çeşitlilik gibi imkânlar da sunduğu için insanların odak noktası hâline gelmiştir. Ve büyük bir hızla tüm Dünya'da yeni AVM'ler açılmaktadır.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK AVM'LERİ NELER?

Türkiye genelinde 2016 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan 379 tane AVM bulunuyor.

2007 yılında Türkiye'de 145 aktif AVM bulunuyordu. Geçen 9 sene içeresinde yüzde 161 oranında artmasıyla rakam 379'a ulaştı.

2016 yılı sonu itibariyle İstanbul'da faaliyet gösteren AVM sayısı 120 civarında iken bu rakam Ankara'da 33, Antalya ve Bursa'da 16 oldu. Aydın, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli ve Muğla ise en fazla AVM'nin yer aldığı şehirler sıralamasında yer alıyor. Yapılan son araştırmaya göre Türkiye'de 22 şehirde AVM bulunmuyor.

İşte İstanbul'daki en büyük AVM'ler;

Küçükyalı - Hilltown

Bayrampaşa - Forum İstanbul

İkitelli - Mall Of İstanbul

Çamlıca - Emaar Square

Bakırköy - Marmara Forum

Mecidiyeköy - İstanbul Cevahir

Eyüp - Vialand

Beylikdüzü - Marmara Park

Beylikdüzü - Torium

Acıbadem - Akasya Acıbadem