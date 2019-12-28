1 Ocak 2020 devlet daireleri tatil mi? 1 Ocak 2020 Çarşamba devlet daireleri tatil mi? sorularının cevabı 1 Ocak tarihinin yılbaşı olması nedeniyle araştırılıyor. Peki 1 Ocak Çarşamba günü resmi daireler açık mı olacak? detayları haberimizde

1 OCAK 2020 DEVLET DAİRELERİ TATİL Mİ?

1 Ocak gününün yılbaşı olması nedeniyle devlet daireleri 1 günlük tatil yapacak. Tatilin ardından Perşembe günü devlet kurumları mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

1 OCAK ÇARŞAMBA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

1 Ocak Çarşamba 2020 gününün yılbaşı olması nedeniyle devlet daireleri kapalı olacak. Tatilin bitmesinin ertesi günü ise devlet daireleri mesailerini sürdürecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

2021 RESMİ TATİL TARİHLERİ

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

2021 yılında da bu yıl olduğu gibi son bayram tatili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 2021 yılında kutlanacak bayramların sonuna gelmiş oluyoruz.

Yılbaşı nedir? Nereden çıkmıştır?

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

YILBAŞI NEDEN KUTLANIR?

Yılbaşının Hıristiyan dünyasının bayram olarak kabul ettiği Noel’le alakası yoktur. Hıristiyanlar arasında Noel kutlamaları Hz. İsa’nın doğum tarihi olarak kabul edilen 25 Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder. Dini bir özellik taşır. Bizim için ise yılbaşı sadece bir takvim olayıdır, hiçbir dini özelliği yoktur. Yılbaşı için alışveriş yapılması, özel yemekler hazırlanması son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yılbaşı gecesi genellikle akraba ve yakın komşular ile birlikte geçirilir. Günümüzde eğlence yerlerinde, turistik tesislerde yılbaşını geçirme yaygınlaşmaktadır. Bizde kutlanılan yılbaşı Hıristiyan dini ile ilgisi olmasa bile, yılbaşı için özel hazırlıklar yapılması ve kutlanması, Batı kültüründen bizim kültürümüze sirayet etmiştir.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

YILBAŞI NEDEN KUTLANIR?

Yılbaşının Hıristiyan dünyasının bayram olarak kabul ettiği Noel’le alakası yoktur. Hıristiyanlar arasında Noel kutlamaları Hz. İsa’nın doğum tarihi olarak kabul edilen 25 Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder. Dini bir özellik taşır. Bizim için ise yılbaşı sadece bir takvim olayıdır, hiçbir dini özelliği yoktur. Yılbaşı için alışveriş yapılması, özel yemekler hazırlanması son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yılbaşı gecesi genellikle akraba ve yakın komşular ile birlikte geçirilir. Günümüzde eğlence yerlerinde, turistik tesislerde yılbaşını geçirme yaygınlaşmaktadır. Bizde kutlanılan yılbaşı Hıristiyan dini ile ilgisi olmasa bile, yılbaşı için özel hazırlıklar yapılması ve kutlanması, Batı kültüründen bizim kültürümüze sirayet etmiştir.