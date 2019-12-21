1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-defter ve e-arşiv’e geçilecek

Milas Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğinde e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan e-fatura, e-defter ve e-arşiv ile ilgili olarak Milas'taki serbest muhasebecilere, mali müşavirlere, yeminli mali müşavirlere ve MİTSO üyelerine bilgilendirme sunumu yaptı. e-fatura düzenine geçimesi için çok az süre kalmasına rağmen bu konuda bir eğitim çalışması yapılması için Muğla'da sadece MİTSO'dan talep geldiğini belirten Muğla SMMO Başkanı Servet Evran, "Bu da MİTSO'nun farkını ortaya koyuyor" dedi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)'ne bağlı Muğla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğinde e-belge ve e-defter uygulamaları MİTSO'da anlatıldı. TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz tarafından yapılan sunumda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamasına geçileceği hatırlatılarak ilgililerin şimdiden kendilerini hazırlamaları istendi.

Milas Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Raci Usta'nın yanısıra Milas'taki pek çok serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, toplantının düzenlenmesi için işbirliği yapan Muğla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran ile bilgilendirme sunumu için gelen TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz'a teşekkür etti. Özer konuşmasında e-fatura, e-defter ve e-arşiv zorunluluğu getiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren iş yaşamını doğrudan etkileyeceğini belirterek "Başlangıçta bu uygulamalar konusunda ne kadar çok bilgi sahibi olursak geçiş sürecimiz de o kadar rahat ve sıkıntısız olacaktır. Hem vergi yükümlüleri açısından, hem aradaki serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli müşavirler bakımından hem de Vergi Daireleri yönünden bu sürecin sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde atlatılabilmesi için gerek tek şey, yeterince bilgi sahibi olmamızdan geçiyor. Biz de bu yeni uygulama sürecinin başında, üyelerimizin ve onların işlerini yürüten muhasebecilerimizin, mali müşavirlerimizin daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bu eğitim toplantısını düzenledik" diye konuştu.

Muğla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Server Evran da konuşmasında meslektaşlarının bilgilendirilmesi e-fatura, e-defter ve e-arşiv düzenine geçişi zorunlu hale getiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği konusunda meslektaşlarının bilgilendirilmesi için bu toplantının düzenlenmesi sağlayan MİTSO'ya teşekkür ederek "Bu tebliğ çok önemli uygulamalar getiriyor. Uygulamanın başlamasına da çok az bir zaman kaldı. Herkesi bu kadar çok ilgilendiren bir konuda bir bilgilendirme toplantısı yapılması için Muğla'daki odalar arasında sadece MİTSO'dan bir talep geldi. Bu da MİTSO'nun farkını ortaya koyuyor. Ayrıca bu konunun en iyi uzmanlarından birisi olan TÜRMOB Eğitmeni Sayın Nedim Boz'un burada olmasını sağlayan TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan'dır. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin getirdiği e-fatura, e-defter ve e-arşiv ile ilgili pek çok uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini hatırlatarak ilgili herkesin şimdiden kendisini buna hazırlaması gerektiğini ifade etti. Nedim Boz sunumunda, "e-fatura varsa mecburen e-deftere girmek zorundasınız, e-deftere girdiyseniz de yine mecburen e-arşivinizin de olması gerekiyor. Aslında değişen pek bir şey yor; daha önce kağıt üzerinde yaptığınız işlemleri elektronik ortamda yapacaksınız. Daha önce faturayı nasıl kesiyorsanız e-faturayı da elektronik ortamda o şekilde keseceksiniz. Al-ver meselesi yok; artık her şey elektronik ortamda olacak. Bu nedenle artık 1 Ocaktan itibaren kağıt belge hayatımızdan tamamen çıkmak zorunda. Böylece artık matbaalar ortadan kalkıyor. Ben esnaf olsam bundan sonra fatura bastırmam. Biz buna neden tepki gösterdik, anlayamadım. Artık bilgisayar var, internet var, yazıcı var Her şey orada başlayıp orada bitecek" diye anlattı.

Uygulamanın bazı ceza yaptırımları da getirdiğini ifade eden TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz, e-belgelerin de 10 yıl saklama zorunluluğu bulunduğunu belirterek elektronik defter verileri ve arşivin zarar görmesi halinde yapılması gerekenleri şöyle açıkladı; "Elektronik defterlere ait kayıtların; bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. Elektronik defterlerin oluşturulduğu ve muhafaza edildiği bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde durumu en geç 3 iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs buluşması, siber saldırı gibi nedenlerle bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı ortamlarda yedeklemeleri tavsiye edilmektedir."

TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz, sunumunun sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kaynak: İHA