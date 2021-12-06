1 Ocak 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Ocak 2021 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Cumartesi 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Ocak 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
1 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Ocak 2022 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:45
Adelaide United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
11:45
WS Wanderers - Western United
Avustralya A Ligi Ertelendi
15:30
Arsenal - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
15:30
Sheffield Utd - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00
Leicester City - Norwich City
İngiltere Premier Lig Ertelendi
18:00
Watford - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:00
Blackpool - Hull City
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:30
Crystal Palace - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor, TRT Spor Yıldız