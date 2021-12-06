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  3. 1 Ocak 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Ocak 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Ocak 2021 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Cumartesi 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

1 Ocak 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Ocak 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Ocak 2022 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.  


11:45

Adelaide United - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45

WS Wanderers - Western United

Avustralya A Ligi Ertelendi

15:30

Arsenal - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

15:30

Sheffield Utd - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00

Leicester City - Norwich City

İngiltere Premier Lig Ertelendi

18:00

Watford - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00

Blackpool - Hull City

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:30

Crystal Palace - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler

Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor, TRT Spor Yıldız

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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