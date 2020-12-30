Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar vermişti. Kararın ardından da İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle kısıtlamanın detaylarını açıkladı. Kısıtlamada temel gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kısıtlamanın olduğu gün olan 1 Ocak ve sonraki günlerde marketler açık olup olmadığını araştırıyorlar. Peki 1 Ocak 2021 marketler açık mı? 4 günlük yasakta A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Carrefour, Migros açık mı? İşte detaylar...

1 OCAK 2021 CUMA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine "Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri" başlığıyla yolladığı genelgelere göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde marketler açık olacak. Kısıtlama günlerde marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlara hizmet verecek. 1 Ocak 2021 Cuma günü de marketler söz konusu saatlerde vatandaşlara açık olacak. Vatandaşlar kısıtlamanın olduğu günlerde evlerine yürüme mesafesinde olan bakkal ve marketlere gidebilecekler.

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 15 Aralık'ta yayınladığı "81 İle Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" genelgesinde yasaklara ilişkin şu bilgilendirmede bulunuldu:

"Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak."

İçişleri Bakanlığının 1 Aralık'ta yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verilmişti.

" Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

4 GÜNLÜK YASAKTA A-101, ŞOK, BİM, HAKMAR, CARREFOUR, MİGROS AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde A-101, ŞOK, Hakmar, Migros ve Carrefour vatandaşlara açık olacak. Söz konusu marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de ise kapanacak.